Zastupnik Evropskog parlamenta Tonino Picula za "Avaz": Dodikova smjena kao 15. uvjet na evropskom putu BiH

Uprkos svim problemima koji su u njemu istaknuti, izvještaj Evropskog parlamenta o stanju u BiH, nakon niza godina, pozitivan je jer prvi put sadrži i naznake da bi se problemi mogli početi rješavati. Ovo je za „Avaz“ kazao zastupnik i član Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta Tonino Picula.



- Evropski parlament je vrlo sklon podržati sadašnju kompoziciju vlasti, prije svega na državnom nivou, a onda i u entitetima, ako oni pokažu volju za političkim promjenama - kazao je Picula.

Politički cilj

Ipak, parlamentarci su, čini se, nikad jasnije, locirali destruktivne politike koje BiH usporavaju na evropskom putu, a Picula navodi da su „prstom uprli“ na Milorada Dodika i vodstvo RS, koje sve oštrijim potezima ubija svaki optimizam vezan za napredak BiH na evropskom putu.

- To je eskaliralo odlukama RS o neprovođenju odluka Ustavnog suda i visokog predstavnika. Na temelju toga sam zatražio od Evropske službe za vanjsko djelovanje da pokažu dosljednost. Ako su hitro reagirali protiv Kosova nakon što je eskaliralo nasilje na sjeveru, šta onda tek reći o potezima Dodika, koji dosljedno provodi politiku destrukcije BiH? Očekujem odgovornost. Hoću li je dočekati – sumnjam, jer mislim da je ta neka vrsta kalkuliranja prema Dodiku vezana za odnos prema Aleksandru Vučiću - istakao je Picula.

Uz osudu zapaljive retorike i secesionističke politike RS, data je preporuka EUFOR-u da razmotri raspoređivanje jedinica u Brčkom.

- Ipak, treba realno procijeniti koliko strana koja zaziva secesiju ima ne samo političke već i vojne i finansijske kapacitete da prijeđe dvostruku punu liniju. Prema mom mišljenju, nema. Njima je politički cilj da BiH drže u nekoj vrsti neproglašenog izvanrednog stanja, ali dalje od toga se ne usuđuju otići. Nisam siguran da je Dodik kapaciteta jednog Prigožina, da može napraviti veću štetu. On to može pokušati, ali nisam siguran da bi to politički preživio. Koristi svaku priliku da usporava BiH. Držimo oko na Dodiku i njegovim saradnicima, a ozbiljno upozorenje svima je i što su SAD na crnu listu stavile i Aleksandra Vulina. Mislim da je to upozorenje, prije svega, EU, koja godinama ne sankcionira Dodika, za razliku od SAD i UK - rekao je Picula.

Svoje stavove često mijenja, pa dok sve čini da ostanemo na slijepom kolosijeku, Dodik je prije nekoliko dana pozvao na ubrzani prijem BiH u EU. Picula je odgovorio zahtjevom da se, osim 14 uvjeta na evropskom putu BiH, doda i 15. – smjena Milorada Dodika.

Izvor krize

- I to da ne bude 15., nego prvi. Smatram da on, u svim svojim fazama, ne misli iskreno o ulasku BiH u EU i svojom politikom dokazuje da sluša geopolitičke rivale EU, prije svih Putina. I naravno da ovisi o političkoj podršci Aleksandra Vučića. Smatram da je Srbija glavno izvorište kriza koje se povremeno javljaju u BiH, Crnoj Gori i na Kosovu. Njegovi istupi u kojima govori o podršci EU meni se čine kao dio neke nove taktike, koja se može otprilike sažeti u “primite nas ovakve kakvi jesmo, uz ispunjavanje nekoliko mojih zahtjeva” - kazao je Tonino Picula.

Lopta je ponovo na terenu BiH. Očekujem da blagi optimizam dobije potvrdu, pogotovo zbog činjenice da posljednja istraživanja govore kako svoju budućnost u EU vidi više od 70 posto stanovnika BiH, naveo je Picula.