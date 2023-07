Dušan Janjić, politički analitičar, bio je večerašnji gost specijalnog izdanja "Vjestnika" na Face TV.

- Bilo je na hiljade informacija da će se BiH raspasti do 2026. To je dio teorije zavjere. Pokušavaju prepasti narod. Političari čuvaju stolice. BiH se neće raspasti. Kad bi se pitali političari, to bi se davno završilo. Ovo je regionalna kriza. Kad bi se BiH raspala, i susjedne države bi bile upitne. Ovo je najveća postdejtonska kriza - rekao je Janjić.