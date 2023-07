Treba li plamen na spomeniku na Vracama: Godišnje potrebno izdvojiti 130.000 KM

Nakon 27 godina, ova vatra je upaljena prvi put 2019. godine u periodu kada je Srđan Mandić bio ministar komunalne privrede, a na što je do danas potrošeno blizu 400.000 KM.

Nakon što je ugašen plamen na spomen parku Vraca, otkriveno je da to godišnje košta 130.000 KM.

Mandić je prije nekoliko dana na svom Facebook profilu uputio zahtjev ministru Almiru Bečareviću da vrati plamen na spomenik sarajevskim antifašistima, no on mu je odgovorio da to nije dobra ideja.

- Želim Vas obavijestiti da je ukupni trošak utrošenog gasa za godinu dana na lokalitetu Vraca iznosio otprilike 130.000 KM. Ja se nadam da i Vi smatrate da je ovo prevelik iznos i da ga je, a da je planiran budžetom, bolje utrošiti u humanitarne svrhe - naveo je.