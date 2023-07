Cijela BiH u crvenom: U Mostaru danas izmjereno 40 stepeni!

U Mostaru je danas u 15 sati, službeno, izmjereno 40 stepeni Celzijusa! Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), Mostar je bio najtopliji grad u državi, a visoke temperaturne vrijednosti danas u 15 sati zabilježene su u Širokom Brijegu, gdje je izmjereno 38 stepeni, dok su Banja Luka, Zenica i Bihać upisali 37 stepeni. U glavnom gradu BiH temperatura je iznosila 34 stepena, a najhladnije je bilo na Bjelašnici sa 20 stepeni.



Zbog ekstremno visokih temperatura zraka, FHMZ je izdao crveno upozorenje za Bosnu i Hercegovinu.

- U periodu od 16. do 19. jula 2023. godine od 12:00 do 18:00 sati vrijednosti temperatura zraka kretat će se od 34 do 40 stepeni. Poduzmite adekvatne mjere, planirajte svoje aktivnosti u skladu sa prognoziranim vrijednostima ekstremno visokih temperatura. Zaštitite sebe i pomozite ugroženim osobama. Djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Prije svega postupite po preporukama ljekara i Zavoda za javno zdravstvo -objavio je Bakir Krajinović, meterolog FHMZ-a.