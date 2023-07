Može li Vojina munika opstati na Leotaru

Vojislav Vojo Prelević, biciklista, planinar, ali, prije svega, zaljubljenik u prirodu, posadio je na Leotaru drvo munike, endemsku vrstu Balkanskog poluotoka. Na prvi pogled, ništa neobično, međutim, munika u prirodnom okruženju raste na mnogo višim nadmorskim visinama.

Prema Vojinim riječima, munika je drvo koje ga je oduvijek oduševljavalo i fasciniralo, pa je tako odlučio da ga pokuša uzgojiti i na nekih 850 metara nadmorske visine, što i nije baš visina na kojoj uspijeva, jer je njegovo prirodno stanište na višim nadmorskim visinama, gdje je klima mnogo surovija.

Ima je na Orjenu

- Munika je veoma rijetko drvo. Kada je riječ o našim područjima, ima je na Orjenu. Njen areal je na nekih 1.300 do 2.000 metara nadmorske visine. Ja sam odlučio da joj malo promijenim areal i pokušam da je uzgojim na nešto nižoj nadmorskoj visini - kazao nam je Prelević.

Vojo nam je pojasnio da je munika građevinsko drvo, koje su nekada Austrougari koristili za brodove, ali i za prozore, dok ga seljaci u kućnoj radinosti koriste za izradu posuđa, jer je munika otporna na vodu i vlagu. On je nekoliko godina pokušavao na Leotaru uzgojiti muniku.

- Na samom kraju zime posijem sjeme doneseno s Orjena. Kada munike niknu, obilazim ih redovno i zalijevam. Nekada bi se primila jedna, nekada dvije, a onda bi iz nekog razloga uginule. Ovih osam sam posadio prije pet godina i, evo, već su porasle. Nadam se da ću uspjeti da ih održim u životu još nekih pet godina i onda bi one trebalo same da se održavaju, da ih više ne moram ja zalijevati, jer od početka ljeta pa do prvih kiša nekih deset puta iznosim vodu da ih zalijem - naveo je Prelević.

Protupožarni pojas

Oko njih će se, kako je istakao, morati praviti protupožarni pojas, jer požari u ovom dijelu Hercegovine nisu rijetkost. Njemu se ponekad u ”posjetama” munikama pridruži i prijatelj Fahrudin Dino Erkočević, koji mu pomaže da nosi vodu.

Neuspjeli pokušaj

Vojin nam je rekao da mu nije iz prvog pokušaja uspjelo u potpunosti da uzgoji muniku, bez obzira na brigu i njegu koju joj posvećuje.

- Prvi put sam muniku posadio na planini Kravici, na granici s Crnom Gorom. Uzgajao sam je dvije godine u Trebinju, a onda posadio na Kravici. Primila se bila i dobro je krenula. Kada je porasla tridesetak centimetara, na tom području je izbio šumski požar u kome je izgorjela i moja munika - prisjetio se Vojo.