Predsjednik Uprave ASA Banke: Ostajemo posvećeni svojoj misiji podrške bh. privredi i stanovništvu

Danas smo svjedoci da je većina izvora unutar bankarskog sistema BiH lokalnog karaktera, što nam omogućava da ublažimo rast kamatnih stopa koje se manifestiraju u zemljama EU zone, tako da je za ekonomiju zaista bitno da ima lokalni kapital i domaće banke kao partnera koji će primarno gledati interes BiH.

Kako ocjenjujete trenutnu situaciju na finansijskom tržištu nakon perioda visoke inflacije?

- Trenutno stanje finansijskog tržišta u BiH je izrazito stabilno. Globalna kretanja, naravno, imaju utjecaja, posebno u segmentu proizvoda gdje cijene zavise od kretanja u okruženju i vanjskotrgovinskih partnera. Stabilnost tržišta se održava zahvaljujući velikoj bazi domaćih depozita te mjerama regulatora usmjerenih na očuvanje ekonomske stabilnosti. Kao mala ekonomija, moramo pokazati brzinu u ublažavanju negativnih efekata, što su naši regulatori uradili i koje mi podržavamo. Regulatori su svoje djelovanje usmjerili na korištenje mehanizama u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sektora, što je dovelo do izbjegavanja tržišnih šokova rasta kamatnih stope i utjecaja na kreditni portfolio, čemu se i Banka uspješno prilagodila. Ovakve mjere imale su efekt na stabilizaciju kvaliteta kreditnog portfolija, što je rezultiralo povećanjem stabilnosti cjelokupnog sistema.

Evidentan trend

Nakon odluka Evropske centralne banke, kojom su kamate povećane u nekoliko navrata, da li je ASA Banka poduzimala takve mjere? Najviše su zabrinuti građani koji imaju ugovorene kredite po promjenjivim kamatnim stopama.

- ASA Banka nije podizala kamatne stope na postojeće kredite. Ovom odlukom smo kao domaća banka potvrdili da ostajemo dosljedni svojoj misiji podrške bosanskohercegovačkoj privredi i stanovništvu. Činjenica je da svi trendovi pokazuju neminovnost povećanja kamatnih stopa na kredite, paralelno uz to na tržištu je evidentan trend rasta kamatnih stopa i na depozite. Kod novih kredita radili smo određena usklađivanja s trenutnim mjerama regulatora, ali to je i dalje ostalo ispod trenda u Evropi jer smo kao domaća banka koja se finansira iz domaćih izvora u mogućnosti podržati i zaštititi klijente.

Tokom prošle godine banka je zabilježila rast depozita. Kako, s obzirom na to da kamate na depozite djeluju demotivirajuće, pogotovo kada procent kamate poredimo sa stopom inflacije?

- Bez obzira na to što su na finansijskim tržištima u proteklom periodu prevladavale niske kamatne stope, činjenica je da je ASA Banka ostvarila rast depozitnog portfolija. Banka u svojoj ponudi ima široku paletu depozitnih proizvoda koji su prilagođeni zahtjevima klijenata. Uz više nego konkurentne kamatne stope, možemo reći da je to bio jedan od ključnih faktora koji iz godine u godinu dovode do rasta depozitnog portfolija. Ono šta naši klijenti mogu u svakom momentu očekivati jeste stabilnost novca koji nam je dat na povjerenje. To smo pokazali i na djelu u procesu preuzimanja Sberbanke, tako da je to jako bitno svim štedišama kada mogu znati da im je novac na sigurnome.

Svakako da će Banci i dalje biti jedni od glavnih fokusa stabilnost i rast depozitnog portfolija, kao preduvjet za daljnji stabilan rast i razvoj Banke.

Najveća snaga

S obzirom na to da konkurenciju ASA Banci čine strane banke, planirate li, eventualno, neke pogodnosti za klijente - građane i privredu kojima bi rezultati poslovanja bili unaprijeđeni?

- Evidentna je sve veća potreba tržišta da se upravljački mehanizmi prošire i na nebankarske usluge, što će svakako biti naša razvojna orijentacija u budućnosti. Uz naše zaposlenike, naša najveća snaga je ekosistem Grupacije, koji čine usluge zdravstva, osiguranja, banke i digitalnog poslovanja. Stalnim jačanjem i razvojem programa lojalnosti stvaramo jedinstven koncept korištenja proizvoda i usluga za naše klijente, a to je usluga koju im ne može ponuditi niti jedna druga banka na tržištu.

Dodatno, ASA Banka je opredijeljena i na projektno finansiranje nekih od najznačajnijih investicija koje se trenutno realiziraju. Trend digitalnog bankarstva će nastaviti da raste, ipak, ljudi ostaju srce svih procesa, te je individualni pristup klijentima nešto čega se nećemo odreći i osigurat ćemo da sva rješenja budu jednostavna za korištenje.

S obzirom na ukupnu situaciju izazvanu ruskom agresijom na Ukrajinu te svim poremećajima koji su uslijedili, kakve su Vaše procjene za naredni period? Može li, po uzoru na ASA Banku, kompletna bh. ekonomija krizu pretvoriti u priliku za uspjeh?

- Ekonomija je globalnog karaktera i svi se moraju otvarati u internacionalnoj saradnji. Vidimo da protok informacija s jednog kraja svijeta na drugi ima utjecaj na globalnu ekonomiju, što pokazuje određene trendove razvoja i kretanja jedne ekonomije. I mi smo, iako kao mala ekonomija, ipak naslonjeni na te trendove i moramo pokazati otvorenost prema globalnoj ekonomiji, ali i nastaviti razvijati osjećaj zaštite našeg tržišta i da znamo da u kriznim situacijama sve ekonomije ili države štite svoje interese.

Prilike na tržištu nastaju svakodnevno i mi smo kroz proteklih osam godina pokazali kako spoj domaćeg kapitala, vještina i kompetencija poznavanja tržišta, uz izuzetnu hrabrost, može donijeti fantastične rezultate. Želimo svojim primjerom motivirati i druge privrednike da, uz jasan cilj i istrajnost te domaću pamet, mogu ostvariti uspjeh i biti rame uz rame s kompanijama koje posluju na svjetskom tržištu. Moramo imati visoke ciljeve, ali znati da samo odanim radom možemo postizati velike uspjehe.