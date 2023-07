Hadrović: Protiv Dodika se uključuje "širi spektar" međunarodnih igrača

U posljednje vrijeme, nakon svih poteza predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, došlo je do značajne promjene u retorici i postupcima američke vlade prema BiH, rekao je u razgovoru za Fenu viši saradnik Instituta za globalni utjecaj iz Washingtona Adnan Hadrović.

Ovaj bivši bh. diplomata kaže da su odnosi između BiH i Sjedinjenih Američkih Država, odnosno odnosi Sjedinjenih Država prema BiH odnosi kontinuiteta, od trenutka priznavanja do današnjeg dana.

- Taj odnos je odnos kontinuiteta i tu nije bilo nikakvih promjena, bez obzira bila u pitanju demokratska ili republikanska administracija - rekao je.

Kako kaže, u posljednje vrijeme, nakon svih poteza predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, došlo je do značajne promjene u retorici i postupcima američke vlade prema BiH.

Za primjer je uzeo obraćanje specijalnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriela Escobara prije dvije sedmice na Capitol Hillu. Tada su odaslate vrlo precizne i direktne poruke prema BiH, odnosno prema miloradu Dodiku i njegovom režimu.

- Sankcije protiv njega su na snazi već godinama. Međutim, sama američka administracija je svjesna da sankcije kao takve ne daju rezulatate. Uključuje se širi spektar "međunarodnih igrača", bilateralnih i multilateralnih, kako bi se pritisak na Dodikov režim i Republiku Srpsku, odnosno na secesionističke aktivnosti Republike Srpske, sankcionisao na jedan potpuno drugačiji način - rekao je Hadrović.

Uskraćivanje finansijskih sredstava

Pojasnio je da se to prvenstveno odnosno na uskraćivanje finansijskih sredstava prema Dodiku i njegovom režimu kako bi to dovelo do "ozbiljnih korektivnih radnji" ukoliko prostora uopće više ima, iako on misli da prostora više nema.

- Tako se gospodin Milorad Dodik trenutno nalazi u vrlo teškoj finasijskoj situaciji. On je toga dobro svjestan i zato i jeste nervozan. On je jako dobro svjestan da do kraja ove godine mora da plati više od 550 miliona dolara međunarodnim institucijama gdje se zaduživao. On ta sredstva nema. Tako da je sada fokus na međunaordnim finansijskim institucijama, gdje će Sjedinjene Američke Države koristiti svoj autoritet i snagu kako bi došlo do uskraćivanja tih sredstava gospodinu Dodiku koji, praktično, više neće moći da finansira svoj vanjski dug - naveo je Hadrović.

Hadrović je kao "vrlo opasan" ocijenio narativ da Sjedinjene Države više nisu najvažniji strateški partner BiH.