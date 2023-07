Amila Čengić, predsjednica Vijeća mladih Općine Novo Sarajevo: Potrebna su sistemska rješenja

Za vrijeme izbora političarima su puna usta mladih i stvaranja bolje budućnosti za njih. Međutim, je li to tako i kada se fama oko izbora i formiranja vlasti spusti, ostaju li mladi u centru dešavanja ili prelaze u drugi plan, za “Dnevni avaz” je prokomentirala Amila Čengić, predsjednica Vijeća mladih Općine Novo Sarajevo.



Ona je rekla da Sarajevo nudi razne prilike za mlade.

Specifična kategorija

- Udruženja iz omladinskog sektora osmišljavaju razne aktivnosti, pišu projekte i kreiraju programe koji mladima daju prostor da grade sebe i svoje vještine. Međutim, aplikacija grada Sarajeva za Evropsku prijestolnicu mladih 2026. godine pokazala je da prilika i sadržaja može biti i više. Nadam se da će grad Sarajevo dobiti ovu titulu i da će ona učiniti da Sarajevo ima duh SFF-a 365 dana u godini, ali s fokusom na mlade – kazala je Čengić.

Dodala je i to da su mladi veoma specifična kategorija, te da nekada prilike koje se nude nisu ono što im treba, a nekada mladi jesu pasivni i ne koriste sve što im je pruženo na dlanu.

- Vijeća mladih su nevladina i nestranačka udruženja, baš kao i svako drugo omladinsko udruženje. Međutim, značajna razlika je što vijeća mladih imaju svoje uporište u Zakonu o mladima FBiH. Ovaj zakon je vijeća mladih prepoznao kao krovna tijela mladih koja kroz svoje aktivnosti i angažman zagovaraju bolji položaj svih mladih s područja neke općine, grada, kantona, Federacije – zavisno na kojem nivou su formirana. Vijeća su spona u komunikaciji između mladih i predstavnika vlasti, te predstavljaju glas mladih u zajednicama – navela je Čengić.

Prilike postoje

Postoje prilike za mlade koje se odnose na zaposlenje, mišljenja je Čengić, ali ističe i to da je sve još nedovoljno, jer je potrebno sistemski raditi.

- Bilo bi korisno da kao država implementiramo program s nazivom “Garancija za mlade”. Ovo je program koji se koristi u Evropskoj uniji, a kreiran je na način da se maksimalno četiri mjeseca nakon završetka školovanja garantuju praksa, posao, nastavak školovanja ili prekvalifikacija mladim ljudima. Odnosno, namijenjen je NEET (Not in Employment, Education or Training) kategoriji mladih – kazala je Čengić.

Dodala je i to da je Ministarstvo civilnih poslova BiH započelo s implementacijom ovog programa, a sada su na redu entiteti i Distrikt za delegiranje koordinacionih tijela.

Formiranje Vijeća

Vlasti u Kantonu Sarajevu trude se uključiti mlade, a aktuelna Strategija prema mladima u Kantonu ističe ove godine, te je započeo proces izrade nove strategije.

- Značajno je što su prepoznali i uključili mlade i akademsku zajednicu u proces izrade. Osim toga, nadam se da će nakon što se formira Vijeće mladih Kantona Sarajevo, vlasti prepoznati to tijelo i obezbijediti im mjesto u Komisiji za pitanja mladih, što je zakonska obaveza – kaže Čengić.