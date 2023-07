Direktor “Autocesta FBiH” Denis Lasić za „Avaz“: Krećemo u najveću investiciju u BiH u posljednjih 30 godina

Ulaskom u posjed nekretnina i parcela koje su otkupljene za gradnju Koridora 5C ispunjeni su svi uvjeti za početak gradnje dionice autoceste kroz općine Tešanj, Maglaj i Žepče, od Medakova do Ozimica.



Prema riječima direktora “Autocesta FBiH” Denisa Lasića, ovaj veliki infrastrukturni projekt predstavlja značajan iskorak u intenziviranju radova na cijelom koridoru, ali i najveću investiciju u BiH u posljednjih 30 godina. U izgradnju 21,3 kilometra duge dionice bit će uloženo 361.753.355 eura bez PDV-a.

Zahtjevni objekti

Projekt obuhvata i izgradnju niza zahtjevnih objekata – tunela Crni vrh, koji će biti duži od dva kilometra, te jedne petlje, dva dvostrana odmorišta, osam mostova i vijadukata, dva nadvožnjaka i 15 podvožnjaka. Finansiranje je osigurano iz kredita Evropske investicijske banke (EIB), uz dodatna bespovratna sredstva Evropske unije putem Investicijskog okvira za zapadni Balkan (WBIF).

- Naše aktivnosti maksimalno su usmjerene prema što skorijem završetku dijela Koridora od Sarajeva do Save, ali i ubrzavanju izgradnje Koridora 5C kroz Hercegovinu. Naša je ambicija da imamo cijeli Koridor 5C u izgradnji, da se započete dionice završe i da već od kraja ove godine imamo u prometu nove kilometre autoceste. Do kraja 2023. trebale bi biti ugovorene dionice Mostar sjever – Mostar jug, tunel Prenj, kao i tunel Kvanj. Ove godine u Hercegovini planiramo početi izgradnju 30 kilometara autoceste. Do kraja godine planira se i ugovaranje preostale posljednje dionice od Maglaja do Žepča, čime će u izgradnji biti kompletan sjeverni dio koridora - istakao je Lasić.

U prvoj polovini 2024. godine trebala bi biti ugovorena i dionica Mostar jug – tunel Kvanj, a u toku je izrada projektne dokumentacije za dionicu od Bradine do ulaza u tunel Prenj. Na Koridoru 5C trenutno je aktivno osam gradilišta, a u fazi izgradnje je 61 kilometar autoceste.

Most Počitelj

- Od Zenice sjever do južnog dijela Žepča te dio kroz općine Usora, Doboj-Jug, Tešanj, Maglaj, do sjevernog dijela Žepča. Na jugu naše zemlje kroz Hercegovinu se gradi 11 kilometara autoceste od Počitelja do Zvirovića, što uključuje i most Počitelj, dug kilometar, koji je prije nekoliko dana u potpunosti spojen. Radi se o jednoj od najviših građevina u regionu, sa stubovima koji dosežu do 100 metara - kazao je Lasić.

Bez prekida u dužini od 120 km

Dionica Počitelj – Zvirovići će biti puštena u promet najesen ove godine, a ona se veže na ranije izgrađenu dionicu Zvirovići – Bijača, čime će 21 kilometar autoceste u Hercegovini biti u prometu.

Na sjeveru će krajem sljedeće godine biti pušten u promet 21 kilometar. Korisnici će imati mogućnost voziti se autocestom bez prekida u dužini od oko 120 kilometara, od Bradine na ulazu u Hercegovinu do Poprikuša nadomak Žepča.