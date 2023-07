Frontex najavio početak primjene za 2024.: Uskoro će državljanima BiH za ulazak u EU trebati potvrda

Počevši od 2024. godine, ljudi iz više od 60 zemalja kojima do sada nije bila potrebna viza za ulazak u zemlje Evropske unije, njih 30, morat će dobiti odobrenje za putovanje prije nego što dođu u Evropu na kraći boravak.



Godina prilagodbe

Ovlaštenje će biti obrađeno putem Evropskog sistema putnih informacija i autorizacije (ETIAS). Ova obaveza će obuhvatiti sve zemlje koje nisu članice Šengena, a kojima ne treba viza za ulazak u EU. To znači da se nova mjera odnosi i na državljane Bosne i Hercegovine.

Prva godina će biti ustvari probna, jer će putnici prvih šest mjeseci biti samo informirani o pravilima, a u narednih šest će se početi popunjavati formulari. Dakle, u biti, tek će od 2025. ETIAS „zaživjeti“.

Domaćin ETIAS-a je Frontex (Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu), a na njihovoj stranici se navodi:

- ETIAS će dodatno ojačati evropsku unutrašnju sigurnost tako što će se proces provjere putnika provoditi prije njihovog putovanja kako bi se odredilo da li predstavljaju sigurnosnu prijetnju, ilegalne migracije ili rizik za javno zdravlje. Čitav ETIAS ekosistem je složen i sastoji se od ETIAS centralne jedinice čiji je domaćin Frontex, nacionalnih jedinica ETIAS-a lociranih u 30 evropskih zemalja i velikog informacionog sistema koji je razvila i održava Agencija EU za operativni menadžment i IT tehnologije (eu-LISA).

Tehnički problemi

ETIAS je najavljen još prije sedam godina, a trebao se početi primjenjivati pet godina kasnije, odnosno 2021., no zbog tehničkih stvari više puta je odgađano, do 2024. godine.

Ranije je iz Evropske unije objašnjeno da se od putnika odnosno aplikanata neće tražiti, naprimjer, zdravstveni ili biometrijski podaci, već da će, tokom popunjavanja online formulara, morati navesti osnovne podatke poput imena i prezimena, mjesta i datuma rođenja, podataka o pasošu, adrese stanovanja, e-mail, broja telefona...

Sedam eura

Prema podacima Evropske komisije, novi formular će koštati sedam eura, a popunjavat će se elektronski. Potvrda bi na e-mail adresu trebala stići za nekoliko minuta, a u rijetkim slučajevima do odobrenja mogu proći do dvije sedmice, u izuzetnim slučajevima i do mjesec.

Važenje ETIAS-a je tri godine ili do isteka pasoša, u zavisnosti od toga šta se prije desi.

Putnicima koji ne budu imali važeće odobrenje za putovanje prijevoznik će odbiti ukrcavanje (naprimjer, aviokompanija, autobuska ili trajektna kompanija), navedeno je na stranici Frontexa.