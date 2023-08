Reisu-l-ulema IZBiH Husein ef. Kavazović za "Avaz": Nemaju pravo da nam psuju žrtve genocida

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović izložen je seriji napada iz entiteta RS nakon što je iz Sapne, sa svečanog otvorenja novoizgrađene džamije, poručio da se Bošnjaci neće predati te da će se boriti za svaki pedalj svoje zemlje, kao i slobodu i dostojanstvo u njoj. U obraćanju pred hiljadama vjernika reis Kavazović je kazao da sloboda koju imamo nije došla sama od sebe, već da smo se krvlju zalijevali.



Njihov problem

- Želim povući paralelu slobode koju imate i paralelu neslobode koju imamo u drugom kraju domovine. Želim kazati, upamet, Bošnjaci. Upamet. Ovo čim raspolažemo, slobodom u ovim krajevima, nije došlo samo od sebe, krvlju smo se zalijevali da postanemo narod i odbranimo slobodu, da sačuvamo Bosnu i da imamo svoj bajrak koji ćemo podići visoko, na svojoj zemlji biti ono što jesmo - kazao je, između ostalog, reis Kavazović.

Uslijedile su žestoke reakcije, ali i uvrede iz RS. Potrebu da se oglase osjetili su mnogi, od predsjednika entiteta RS Milorada Dodika i državnog ministra Staše Košarca, do gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubiše Ćosića i predstavnika boračkih organizacija.

- Da, vidim da ih je pogodilo to što sam kazao da ćemo se boriti za svaki pedalj ove zemlje, da u njoj živimo dostojanstveno i ravnopravno. Njihov problem je to što misle da mi ne zaslužujemo da budemo ravnopravni. Da oni imaju pravo da nas napadaju, vrijeđaju, uskraćuju nam prava, ruše nam džamije, fizički nasrću na našu djecu. Nemaju pravo da nam psuju žrtve genocida. Kažu da bi to sve ponovili i neka su nas pobili … i to im je sve uredu da govore, to je njihov problem - kazao je reis Kavazović za “Avaz” komentirajući reakcije iz RS.

Poruke reisa Kavazovića, pa i one iz Sapne, ukazuju na ozbiljnost političke i sigurnosne krize izazvane atacima na ustavnopravni poredak, državu BiH i njene institucije, a pozivaju na jedinstvo naroda i nužnost očuvanja domovine, jer rane iz ne tako davne prošlosti još su svježe.

Ispiranje mozga

- Naravno da ćemo se boriti da se to više ne ponovi. Barem neki od nas. Koliko budemo mogli. Oni među nama koji u tome ne vide ništa strašno, dobro je barem da znamo šta misle - istakao je reis Kavazović.

U obraćanju vjernicima u Sapni upozorio je da i među Bošnjacima ovih dana ima onih koji ponovo zbunjuju pokrećući nepotrebne i davno završene diskusije o Bošnjacima i Bosancima.

- Želim kazati da nam je dosta ispiranja mozga o tome ko smo i šta smo. U Bosni i Hercegovini žive Bošnjaci. Tako su naše nane šaptale svojim unucima pred spavanje sve ove vjekove. One bolje znaju ko smo i šta smo - potcrtao je reisu-l-ulema IZBiH Husein ef. Kavazović.

U seriji napada iz RS reisu-l-ulema IZBiH optužen je da “govori kao oficir”, da se stavio u ulogu “radikalnog militarističkog vođe”. Bošnjaci se ponovo pokušavaju svesti na vjersku skupinu muslimana, pa čak i optužiti za početak rata u BiH.