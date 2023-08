Kćerka Fikreta Abdića odgovorila na optužbe: Uvijek su ljudi u Velikoj Kladuši pili alkohol i jeli svinjetinu

Predsjednica Laburističke stranke BiH Elvira Abdić-Jelenović na društvenim mrežama je izrazila nezadovoljstvo govorom lokalnom imama u jednoj od džamija u Velikoj Kladuši.

Podsjećamo, ona je kćerka ratnog zločinca i načelnika Velike Kladuše Fikreta Abdića.

Kako ona tvrdi, imam jedne od džamija je kazao kako je njena stranka kriva što se u Velikoj Kladuši “jede svinjetina, pije alkohol te drogira pored gradske džamije“.

- Hodže u službi politike nisu rijetkost u BiH. Jedan od njih, danas je zgrozio sve prisutne i to pričom o Kladuškom ljetu, Laburističkoj stranci i ljudima koji su dopustili da se u centru Velike Kladuše pije alkohol, jede svinjenitina, pušta muzika i ponaša suprotno pravilima islama. Objašnjavajući kako u Unsko-sanskom kantonu živi više od 99 posto muslimana, osvrnuo se na neznatan broj onih koji to nisu, a podržavaju “haram” i kako nije dovoljno samo zvati se Muhamed ili Nermin već se mora biti okrenut džamiji i vjeri, te klanjati pet namaza. U suprotnom, nisi Musliman i podložan si ovisnosti od narkotika. Gotovo iritantno je zvučalo sve izgovoreno, smišljeno da javno pozove na linčovanje članova Laburističke stranke i sve one koji nisu “ukalupljeni” u radikalnu predodžbu hodže Mujkića o “ ispravnim” i “ neispravnim” ljudima – kazao je Abdić-Jelenović.