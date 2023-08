Objavljujemo dokumente: Evo zašto su kažnjeni inspektori Granične policije, ko se štitio na Sky-u

Ona je počinila težu povredu službene dužnosti. Kako se navodi u dokumentu, zapovijed koja joj je ponovljena više puta tokom dana 18.01.2023.godine, dana 19.01.2023. godine, dana 20.01.2023. godine nije izvršila, ni dana 19.01.2023. godine, ni dana 20.01.2023. godine odnosno nju nije izvršila do dana 24.01.2023. godine, a koja zapovijed se odnosila na realiziranje poslova i zadataka naloženih Naredbom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koja je izdata od strane tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine Vedrane Mijović, kojom je traženo formiranje zajedničkog istražnog tima policijskih službenika Granične policije BiH i Državne agencije za istrage i zaštitu za rad na predmetu navedenog Tužilaštva, u cilju provjere operativnih saznanja i izvršenja analize i analitičke obrade kriptovane aplikacije SKY ECC kodova dostavljanih od strane EUROPOL-a koju je koristila osoba Radoica Vuković, koja Naredba joj je dostavljena putem DMS-a Granične policije BiH od strane policijskog službenika Granične policije BiH Kosovac Adnana, raspoređenog na poslove ''Načelnika'' u Centralnom istražnom uredu dana 17.01.2023. godine, te joj je pored toga on usmeno izdao zapovjedi u pogledu realiziranja iste Naredbe u gore navedene dane.

Komunikacija između Vukovića i određene osobe

Konstatovano je da naredbe tužiteljica Tužilaštva BiH Maje Ilić Stupar i Vedrane Mijović nisu oprečne ili kontradiktorne, da je potrebno postupiti po naredbi Vedrane Mijović koja se neće izmijeniti, da službenici iz Odsjeka za istrage nisu isključeni iz postupanja po navedenim naredbama, te je ponovno od strane Tužilaštva BiH zatraženo realiziranje Naredbe od dana 17.01.2023. godine u što kraćem roku, a najkraće do dana 27.01.2023. godine, te je Tužilaštvo BiH a u vezi sa navedenom Naredbom Graničnoj policiji BiH dostavilo akt od 23.01.2023. godine kojim nalaže Graničnoj policiji BiH da izvrši analizu i analitičku obradu kripotovane aplikacije SKY ECC kodova dostavljenih od strane EUROPOL- a za osobu Radoica Vuković, koja je u posjedu Granične policije BiH, u što kraćem roku a najkasnije do petka 27.01.2023. godine, da bi nakon što je dana 24.01.2023. godine policijskim službenicima Granične policije Bosne i Hercegovine koji su navedeni u Naredbi omogućen pristup traženim kodovima, policijski službenici Sanja Kriještorac i Edin Husomanović sačinili službenu zabilješku od 25.01.2023. godine u kojoj je navedeno da je pregledom kodova koje je koristio Vuković Radoica utvrđena komunikacija između Vuković Radoice i određene osobe, gdje se u vezi sa određenim okolnostima koje mogu ukazivati na nezakonito odavanja podataka iz istrage u Operativnoj akciji kodnog naziva ''Wolf'' i o provođenju drugih službenih radnji, neovlaštenim osobama, odnosno osobama koje su osumnjičene za činjenje kaznenih djela i koje su bile obuhvaćene radnjama navedene operativne akcije i drugih službenih radnji i da te podatke neovlašteno daju policijski službenici Granične policije Bosne i Hercegovine, odnosno policijski službenici Centralnog istražnog ureda, osoba Sanja koja je imala pristup službenim podatcima kojima je raspolagala Granična policija BiH, kao i osoba Edin, a policijski službenici Sanja Kriještorac i Edin Husomanović su u vrijeme sporne komunikacije bili postupajući inspektori Centralnog istražnog ureda, raspoređeni u Odsjek za istrage, koji su postupali u Operativnoj akciji kodnog naziva ''Wolf'', daljom analizom koju je izvršio Centralni istražni ured utvrđen je niz komunikacija koje upućuju na nezakonite aktivnosti policijskih službenika Granične policije BiH i neovlašteno odavanje službenih podataka osobama koje se sumnjiče za počinjena krivična djela na koje se odnosi i navedena Operativna akcija, o predstojećem poduzimanju radnju u provođenju Operativne akcije kodnog naziva ''Wolf'' od strane policijskih službenika Granične policije BiH koji su bili uključeni u realiziranje Operativne akcije kodnog naziva ''Wolf'' o čemu je sačinjan analiza Centralnog istražnog ureda od 04.04.2023. godine, odnosno analiza je sačinjena iz sadržaja komunikacije koji je bio na raspolaganju policijskim službenicima Centralnog istražnog ureda, Odsjek za istrage Husomanović Edinu i Sanji Kriještorac od dana 11.01.2023. godine do 25.01.2023. godine, dok im je bila neposredno pretpostavljena Spomenka Markulj, da bi u vezi sa navedenim okolnostima o nepostupanju po zapovjedi načelnika Centralnog istražnog ureda Kosovac Adnana i Naredbi tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine Vedarne Mijović, policijske službenice Granične policije Bosne i Hercegovine Spomenke Markulj i okolnosti koje su dovele do takvog ponašanja te službenice, bilo objavljeno u više javnih glasila i javno dostupnih sredstava informiranja, što narušava ugled Granične policije Bosne i Hercegovine u javnost.

Kako se navodi, sam način postupanja u navedenom slučaju narušio je ugled i u institucijama koje su bile uključene u provođenje navedenih aktivnosti, prvenstveno Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Državne agencije za istrage i zaštitu i EUROPOL-u.