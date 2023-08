Danas protest podrške Enisi Klepo i drugim žrtvama nasilja: Očekuje se dolazak građana iz Mostara, Konjica, Jablanice i Sarajeva

Ističu da mirnim protestima u Jablanici žele poslati poruku da neće stati dok se nasilje nad nezaštićenom radnicom, ne kazni.

Podsjećamo, Ensia Klepo je pretučena od strane vlasnika hotela zato jer je najavila otkaz i zatražila plaću za prethodni mjesec koji je odradila, nakon čega je došlo do premlaćivanja.

- Onda je krenulo batinanje. Sjedila sam na stolici. Podigao me, poderao mi majicu. Udario me pesnicom, što su zabilježile kamere. Ustala sam i pokušala da se verbalno odbranim. Kako da se branim? Ja imam 60, on ima 160 kilograma. On je jedan konj. Povukao me do zadnjeg ulaza, gdje nema kamera. Ines se sakrila iza kioska, kuhar je također pobjegao. Kuharica je bila između mene i Džafića i pokušala nas razdvojiti - izjavila je ranije Enisa Klepo u ispovijesti za portal "Avaza".