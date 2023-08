Dodik nastavlja s uvredama: Bećirović stalno manipuliše i obmanjuje jer ne citira članove Ustava onako kako piše

Dodik ističe da Bećirović uporno izbjegava da citira član koji kaže: "BiH se sastoji od dva entiteta, Federacije BiH i RS".

- Naravno da to Bećirović zna, ali manipulacijama pokušava da prikrije činjenicu da je BiH sastavljena tek u Dejtonu, i to od dva entiteta i Brčko distrikta kao suvlasništvo ta dva entiteta. U Dejtonu nisu ustanovljene ni RS ni Federacija BiH, jer su one postojale i prije kao politička i pravna činjenica, sa suverenom vlašću na svojoj teritoriji, a i priznate od međunarodne zajednice. Nije postojala "Bosna i Hercegovina", pa je tek u Dejtonu ustanovljena kao država koju sastavljaju državotvorni entiteti putem međunarodnog sporazuma. Time je potvrđen suverenitet i legitimitet RS i Federacije BiH, kao i nestanak "Republike Bosne i Hercegovine".

Ostala je samo "Bosna i Hercegovina", da živi nazor kao geografski pojam s međunarodno priznatim granicama – poručio je Dodik.