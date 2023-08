Mehanović za "Avaz": Posebno me pogodilo jer sam neke ljude poznavao, OSA nam je pomogla u lociranju počinioca

U Gradačcu se danas desio nezapamćen zločin u kojem je Nermin Sulejmanović snimao ubistvo svoje nevjenčane supruge, a nakon toga ubio još dvije i ranio tri osobe.



O ovim dešavanjima je za portal „Avaza“ govorio ministar unutrašnjih poslova TK Hajrudin Mehanović, nakon hitne sjednice Kolegija Gradskog vijeća Gradačac. I sam ministar je iz Gradačca, pa su ga posebno pogodila ova dešavanja, jer poznaje većinu stradalih, ali i zato što ovakva dešavanja nisu karakteristična za ovu malu sredinu.

On je kazao da je od 9:20 do 13:40 sati MUP bio angažovan na rasvjetljanju ovih događaja i to je okončano na način da je izvršilac izvršio samoubistvo.

Tri ubistva

- Nažalost prije samoubistva on je izvršio tri ubistva i tri ranjavanja. Osim što smo bili angažovani oko potjere za njim, imajući u vidu koga on ima za metu, jer ništa se nije desilo nasumično osim pucanja na policajca koji je naišao slučajno tu dok je on bio između dva ubistva, sve ostalo su bile ciljane mete, angažovali smo i posebnu jedinicu da zaštiti sve one koji bi mogle imati bilo kakav problem s ovom osobom – kazao je Mehanović za portal „Avaza“.

Pojašnjava da s obzirom da je ranio tetka od supruge, postojala je bojazan da će krenuti i na ostale članove njene porodice, pa su zaštitili te ljude.

- U saradnji sa OSA-om, SIPA-om, Policijom Brčko distrikta, MUP-om RS on je lociran i kada je vidio da je ostao bez municije i da je opkoljen sa svih strana on je izvršio samoubistvo. Ovdje su bili jedinice MUP-a TK i Specijalna jedinica iz Tuzle, nismo koristili koristili usluge FUP-a, iako je bila ponuđena asistencija ukoliko bude postojala potreba. Ovih dana ćemo obezbijediti pojačano prisustvo policije na frekventnijim mjestima na ulazu i izlazu iz grada kako bi građanima vratili povjerenje. Iako evo prošetao sam gradom i već je pun ljudi kao da se ništa nije ni desilo – rekao je Mehanović za „Avaz“.

Ističe da je veliki problem predstavljalo i to što je petak u Gradačcu pazarni dan, pa je u užoj gradskoj jezgri danas bilo više od 5.000 ljudi.

- Bile su pune ulice, a jedno od ubistava se desilo kod Gradske uprave i gradskog sata, gdje u tom trenutku bilo nekoliko stotina ljudi i to je moglo kulminirati puno većim posljedicama, ali je on očito išao ciljano, jer sve osobe osim policajca su povezane s njim kroz neki raniji odnos – pojašnjava Mehanović za „Avaz“.

Rad pravosudnih institucija

Upitan šta je trajno rješenje za prevenciju ovakvih stvari, ministar kaže:

- Upravo smo održali Kolegij Gradskog vijeća, a sutra će biti održana sjednica Gradskog vijeća. Kolegij je sad izrazio nezadovoljstvo načinom postupanja pravosudnih institucija, a posebno prema višestrukim povratnicima u vršenju krivičnih djela. Ovo lice je višestruko osuđivano, dobili smo i informaciju da je prije četiri dana doneseno rješenje da se njemu ne izreknu ni mjere zabrane prilaza te supruge koju je danas ubio – kazao je Mehanović.

Pojašnjava da su im u lociranju osobe pomogli pripadnici OSA-e.