Vehabović-Rudež za "Avaz": Policija i sudstvo zakazali, nasilnicima se mora izreći mjera liječenja

Tužno je što se javnost “budi” nakratko poslije ovakvih slučajeva koji se desio u Gradačcu. Mislim da je to kratkog daha jer se ne osvrćete na organizovane akcije kada se govori o nasilju, ne dolazite na besplatna predavanja kada govorimo o vršnjačkom nasilju, optužujete žene što ostaju sa nasilnicima, komentarišete da se vama to ne bi moglo desiti.



Budite podrška žrtvama

Borba protiv nasilja je proces promjene uvjerenja o ženi kao i o onome ko i kakva prava ima u odnosu na drugu osobu. Zato, nakon što prođe prvobitni šok zbog ovog gnusnog nasilnog čina, budite podrška ženama - žrtvama nasilja ali aktivna, a to znači da prijavljujete nasilje kojem svjedočite ili koje je izvršeno nad vama - kazala je psihologinja Nermina Vehabović-Rudež.

Vehabović-Rudež je za portal „Avaza“ istakla da mi odavno gledamo slične scenarije te da je slučaj gdje je Nermin Sulejmanović na svirep način likvidirao jučer nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović, ubio je još dvije osobe, oca i sina, te ranio još tri scenarij koji je vrlo čest.

- U Srbiji je bilo takvih slučajeva gdje razjareni muž ili bivši muž za ono što je izgubio, tj. mogućnost kontrole žrtve, poduzima korake i daje sebi za pravo da ubije ženu, a vodi se time: „Ako nećeš živjeti samnom nećeš nikako“ pa onda sebi presud. Ovakvi scenariji su nama uveliko poznati.

Generalno, želim ovim putem da kažem da se ne bi trebali baviti ovim čovjekom. Dobro je da ga prepoznamo kao nasilnika, ali takvih ljudi ima jako puno. Ono čime bih se ja bavila jesu žrtve, bilo muškarci ili žene, u ovom slučaju, osim žene, evo baš dvojica muškaraca su ubijena od strane ovog čovjeka – navodi za portal „Avaza“ Vehabović-Rudež.

Žrtve su te koje moraju na vrijeme da reagiraju. Svaka prijetnja, dodaje, mora se policiji prijavljivati koliko god to bilo smiješno i koliko god se policija bunila.

- Moramo raditi pritisak i na sudstvo koje mora da takve slučajeve prihvati krajnje ozbiljno, a ne da se kaže kako nemaju dokaza, nego treba nastaviti da istražuje slučaj i da razumije šta je nasilje. Sudijama pod hitno treba edukacija iz nasilja, ali ona dubinska u kojem će raditi na sebi.

Postoji program, a to je edukacija profesionalaca za psihološki tretman nasilnika. Ja sam prošla edukaciju. Mjera se itekako može izreči ljudima (nasilnicima), a to je obavezno liječenje u Centru za mentalno zdravlje, odnosno psihosocijalni tretman počinilaca nasilja – navodi psihologinja.

Ogromne šupljine

Nažalost, dodaje dalje, evo dvije godine od kada je završila tu edukaciju nikada nijedan nasilnik nije došao na tretman niti je poslan od strane Suda.

- Imamo šupljine i te su šupljine ogromne i u policiji i u sudstvu koje je i ovaj put zakazalo. Nije dozvoljeno da sudija kaže: „Sigurno je žrtva nešto uradila pa je zato bila uhođena ili je svojim ponašanjem privlačila pažnju što je izazvalo bijes kod partnera“, e to je nedopustivo, a to upravo rade i policajci i sudstvo i to vrlo često.

Na žalost ima i profesionalaca u mentalnom zdravlju koji isto tako misle. To se mora mijenjati upravo da ne bi gledali scenarij užasa iz Gradačca – ističe Vehabović-Rudež.

Ovom čovjeku iz Gradačca je, navodi, dato zeleno svjetlo onog trenutka kada nije procesuiran za uhođenje svoje supruge i time mu je poslana poruka da može raditi šta želi.

Kako prepoznati nasilnika

Žrtve su nam i muškarci i žene, češće su žene. Zašto je nasilnik takav kakav jeste, kakva je to dijagnoza tome se mora pojedinačno pristupati, ali postoje crte ličnosti koje su okidači i okolnosti u kojima je neko živio.

- Da li su ljudi s dijagnozama i kakve su dijagnoze ne bi bilo dobro govoriti o tome jer nisam ja radila s njima. Nemam pojma o kakvom se čovjeku radi ali bih mogla reči da svaki nasilnik, bio on mušakrac ili žena, ima neke crte ličnosti koje su zapravo okidači za potrebu da vrše nasilje i potrebu da kontrolišu druge ljude silom ili psihološki, materijalno, seksualno.

Znači, tu postoje određene crte ličnosti koje su pogodne za razvoj nasilnog ponašanja i okolnosti, a okolnosti su često neka trauma ili život u nasilnoj porodici što je njemu kao model da bude u svom životu nasilnik – dodala je Vehabović-Rudež.