Nakon što je podignuta optužnica, Dodik zvao Milanovića: BiH je nesposobno vođena kolonija

- Podigli su nekakvu optužnicu protiv njega u Sarajevo i nazvao me odmah popodne da mi to javi. Nisam znao za to. To je jako zanimljivo. Taj penzionirani njemački političar (Christian Schmidt, op.a.), koji je iza sebe ostavio potpuno nebitan trag, je od strane nekoga instaliran da bude kolonijalni upravitelj u BiH. Nema mandat Vijeća sigurnosti, tog disfunkcionalnog visokog tijela Ujedinjenih naroda, ali bolje nemamo. I to je prekršeno - rekao je Milanović pa nastavio:

- Mijenja zakone kako hoće. Krivični i kazneni zakon mijenja kako hoće. A gdje je bio kad je tim istim ovlastima mogao promijeniti izborni zakon Bosne i Hercegovine? Naglašavam, izborni zakon. Kao što je sad mijenjao krivični zakon, bez da krši Dejtonski sporazum i spriječi da Bošnjaci biraju hrvatskog člana Predsjedništva. To nije napravio, ali da bi zaštitio svoju stražnjicu i reputaciju, promijenio je kazneni zakon prema kojem je ono što je Dodik napravio kazneno djelo.