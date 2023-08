FHMZ: Danas sunčano, najviša dnevna temperatura 34 stepena

U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.

U utorak moguća kiša

U ponedjeljak sunčano vrijeme. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33, na jugu do 35 stepeni.

U utorak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, u centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima može pasti i malo kiše. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 29 do 34, na jugu do 36 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Nastavlja se period povoljnih biometeoroloških prilika. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja. Tokom prijepodneva svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana preporučljivo je biti oprezniji, ne pretjerivati sa aktivnostima, obzirom da će biti vruće. Također, vrijednosti UV indeksa će porasti, stoga je poželjno izbjegavati duže zadržavanje na suncu i djelimično reducirati boravak na otvorenom.