Advokat koji je branio Karadžića pokrenuo inicijativu za formiranje tima za odbranu Dodika

Srbijanski advokat Goran Petronijević, koji je zastupak i ratnog zločinca Radovana Karadžića, pokrenuo je inicijativu za formiranje savjeta za odbranu predsjednika RS Milorada Dodika, potvrdio je savjetnik predsjednika RS Branislav Okuka.

- Ovu inicijativu do sada je podržalo više od 100 advokata, koji su pristali da pro bono učestvuju prvenstveno u političkom, a onda kvazipravnom procesu, koje je pokrenulo Tužilaštvo BiH - rekao je Okuka.

"Narušavanje situacije u BiH"

Ranije je Petronijević ocijenio za Srnu da je krajnji cilj podizanja optužnice protiv predsjednika RS Milorada Dodika „narušavanje situacije u BiH, gaženje dejtonskog Ustava i rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, te da je namijenjena slabljenju pozicije i pritisku na Dodika.“

- Ko god uradi ono što radi Kristijan Šmit, on gazi Dejtonski sporazum i ruši dejtonski Ustav. Tu nema nikakve dileme - rekao je Petronijević.

Prema njegovim riječima, bilo koji akt kojim se neko „spriječava u nepravu ili povredi prava ne može biti krivično djelo, ne može biti protivpravno.“

Pošitvanje Dejtona

- Ne može biti protivpravno to što Milorad Dodik traži od njih da poštuju dejtonski Ustav. Protivpravnost je ono što oni čine, a to je da krše taj ustav i to je suština. A oni mogu dizati optužnicu kada god hoće - istakao je Petronijević.

On smatra da je ta optužnica „namijenjena slabljenu pozicije i pritisku na Dodika zbog njegove vanjskopolitičke orijentacije i nastojanja da zaštiti interese srpskog naroda i dejtonski Ustav.