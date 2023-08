Vlada KS: Nećemo dozvoliti da se naruši ugled Festivala

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk, ministar kulture i sporta Kenan Magoda, gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić i direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović sastali su se danas kako bi utvrdili činjenice i obavijestili javnost o jučerašnjem slučaju srbijanskog filma "Heroji Halijarda", a u okviru programa CineLink Drama Showcase Telekoma Srbija.



Sarajevo Film Festival, kako je rečeno danas, kao organizator biznis prezentacije, prihvata opravdane kritike javnosti. Direktor SFF-a Jovan Marjanović je informisao da sporni film nije prikazan na SFF-u, odnosno da je u okviru biznis prezentacije kompanije Telekom Srbije na poslovnom forumu Festivala, najavljen, između ostalih projekata te kompanije, i film „Heroji Halijarda“, koji je još u postprodukciji. To je sadržaj za koji je isključivo odgovaran Telekom Srbije.

Kako je istakao direktor Marjanović, sa svim su partnerima komunicirali s odnosom poslovnog povjerenja onoga što će prezentirati, a sadržaj ovog filma nikad nije dostavljen. Poslovno povjerenje je narušeno ovim podmenutim sadržajem i kako je najavljeno, od sada će sve, pa i one poslovne prezentacije na Sarajevo Film Festivalu, proći selekciju progamera SFF-a, što do sada nije bio slučaj, jer su do sada poslovni subjekti bili slobodni da prezentiraju sve što rade. Također, unutar organizacije će se istražiti kako da do toga više ne dođe i revidirat će se odnos s kompanijom Telekom Srbije.

Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo stoje uz Sarajevo Film Festival i neće dozvoliti da se naruši ugled Festivala.