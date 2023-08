Zabrana pušenja u javnim prostorima: Mišljenja podijeljena, većina građana podržava

- Kada pušite, to šteti vama, ali kod nas je problem što to šteti i ljudima oko nas jer postoji pasivno pušenje, koje skoro jednako šteti kao i aktivno pušenje. Mi smo jedna od posljednjih zemalja u Evropi koje to uvode. Ja nisam vjerovao da ću to doživjeti, da se kod nas uvede taj zakon. Iz zdravstvenih razloga i iz civilizacijskih razloga ja to strogo podržavam i znam da je u svakoj zemlji u kojoj je zabranjeno pušenje uvijek ista priča bila da će opasti prihodi ugostiteljstvu, da će se manje uzimati novac iz PDV-a. To su tako periferne koristi od pušenja da apsolutno nema boljeg argumenta da se to dozvoli od tih nekih mizernih benefita i to traje jedno vrijeme i, naravno, kada se to počne strogo uvoditi i poštovati, više će se svi naviknuti na to i život ide dalje - rekao nam je Delić.

S obzirom na to da u prvoj godini neće biti izricanja kazni, već samo opomena, planirano je da period prilagodbe traje šest mjeseci. To se posebno odnosi na ustanove, preduzeća i druga pravna lica.

Zakonom su propisane i kaznene odredbe, u zavisnosti od počinjenog prekršaja, a kreću se u rasponu od 2.000 do 5.000 KM za pravna lica, od 300 do 1.000 KM za odgovorna lica te od 500 do 1.500 KM za vlasnike i korisnike prostora, odnosno mjesta u kojem je pušenje zabranjeno, dok je kazna za fizička lica 100 KM.

- Osnovna postavka svugdje u svijetu je da se ne smije pušiti na javnom mjestu. To je toliko elementarna stvar da ne bi trebalo biti nikakve debate oko toga. Mi bismo to morali uvesti i poštovati i ja to u potpunosti podržavam. Pušenje povećava šansu za infarkt i moždani udar dva puta, karcinom pluća 20 puta, kod muškaraca 40 puta. Većina karcinoma – od usne, jednjaka, želuca, debelog crijeva, dojke, puno je češća kod pušača u odnosu na nepušače. Mislim da uopće ne treba postojati razumna dilema da li to treba uvesti ili ne. Ja to apsolutno podržavam, apsolutno mislim da treba. To je trebalo još prije 20 godina, ali bolje ikad nego nikad, i svi argumenti u korist dozvoljavanja pušenja su neutemeljeni i ne mogu proći nikakvu daljnju debatu - jasan je dr. Delić.

Ističe da je ovo stvar države i njene ozbiljnosti.

- Naš narod kad ode u Ameriku, ili bilo gdje, neće mu pasti na pamet da zapali, jer je svjestan posljedica. To je stvar države i ozbiljnosti države. Da li će se provoditi, vidjet ćemo i koliko smo ozbiljna država, ali može se to vrlo lako provesti. Kažete, imate zabranu pušenja, inspekcije i anoniman broj i ko prijavi anonimno nekog ko puši gdje je zabranjeno dobije novčanu nagradu od 50 KM i to će se uspjeti provesti za sedam dana. Ja to garantiram, a, ako to bude zakon koji je donesen samo radi forme, onda bolje da šutimo i udišemo dim. Nije stvar naroda, već je stvar države - zaključio je Delić.

Građani podržavaju zakon

Portal „Avaza“ je proveo kratku anketu među građanima Sarajeva. Ističu da podržavaju ovaj zakon.

- Ja sam za to da se zabrani pušenje u javnim zatvorenim prostorima. Ne volim da uđem u prostoriju gdje je zadimljeno. Kao prvo, nezdravo je, a, kao drugo, nisam pušač i ne volim taj osjećaj da me guši. Volim čist zrak. S aspekta medicine, isto je štetno - rekla nam je Samira Čerimagić.

S njom je saglasan i Bakir Balta, koji naglašava da bi naročito volio da bude zabrana u prostoru gdje se radi i provodi najmanje osam sati dnevno.

- Zbog jednog koji puši, svi ostali moraju da udišu taj dim, naručito ako su male prostorije, ali i u svakom javnom prostoru treba se zabraniti, a u ugotiteljskim objektima pogotovo. Zaista to podržavam. Ja sam imao i kardiovaskularnu operaciju, tri bajpasa imam i svi su mi rekli da je to od zagađenog zraka. To podržavam zbog zdravlja ljudi, a Sarajevo je inače zagađeno, pa još kada se i to doda, zaista treba malo voditi računa o zdravlju ljudi. Ja sam jedan od onih koji zaista podržavaju, jer, hvala Bogu, zdrav sam, ali treba spriječiti da i drugi ljudi nemaju probleme.