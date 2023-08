Šokantan video maltretiranja ponovo zgrozio javnost: Spremaju se otkazi za najmanje 20 nestručnih uposlenika Zavoda u Pazariću

Da li su djeca bolje tretirana nakon ranije objavljenog šokantnog snimka? Da li im se posvećuje više pažnje? Ko je radna kolegica radnice koja je dobila otkaz, a koja je snimala i da li je to radila u interesu dječaka koji bespomoćno plače? Da li je to uradila u interesu druge djece i hoće li im sada biti bolje? Sve su to pitanja za nadležne.

- Imamo brojne probleme s kojima smo se uhvatili ukoštac. Rješavamo jedno po jedno, i sve će to ići nekako osim, čini mi se, najvećeg problema koji imamo, a to je veliki broj potkapacitiranih radnika, nedostatak stručnih ljudi i bahati pristup pojedinih trenutnih uposlenika. Mi očekujemo da će tri ministarstva maksimalno pojačati kriterije za stručnost radnika pri prijemu u radni odnos u ovu ustanovu. I samo s tim pristupom neće se više ovdje moći raditi kako je do sada rađeno, a to je da se nestručni kadar stihijski upošljava, da se dovodi potkapacitiran kadar da radi s ljudima čiji životi zavisi od njih - kaže Suljagić.

U završnoj riječi jednog ranijeg postupka tužiteljica je kazala da je najveća opasnost po Zavod “Pazarić” upravo stihijsko upošljavanje. Šta to znači?

Nestručni kadrovi

- Ovi poslovi zahtijevaju visoku stručnost! Jasno su zakonom propisane definicije naših obaveza, odnosno pružanja usluga. Imamo obavezu da postojeći stručni kadar pokušamo prilagoditi novim potrebama. Što se tiče ovih kadrova koji su zatečeni, jedan broj smo uspjeli zbrinuti na neka druga radna mjesta, a za neke nije moguće izvršiti nikakve prekvalifikacije jer se nalaze u toj životnoj dobi i nije opravdano očekivati nikakvu prekvalifikaciju. Njih ćemo morati trpjeti još jedno vrijeme, a to nam izaziva ogromne finansijske troškove. Treba reći da mi sve svoje obaveze ispunjavamo iz vlastitih sredstava, jer se ne finansiramo iz budžeta FBiH - govori Suljagić.

Implementacija projekata prošlog ministarstva

- Sve mi ovo sada što radimo je implementacija projekata od prošlog ministarstva (na čijem čelu je bio Vesko Drljača, kadar Saveza za bolju budućnost BiH, op. a.). Sada smo finansijski stabilni, da ne dugujemo ni prema dobavljačima, a ni prema radnicima. Uradili smo vešeraj, riješili smo taj problem. Potpuno nova oprema je instalirana u vešeraj i vjerujem da smo problem riješili za narednih nekoliko godina. Osim toga, instalirali smo novu hladnjaču u kojoj će hrana biti adekvatno zbrinuta. Znate da je ranije i s tim bio problem. U toku je rekonstrukcija 50 kupatila, to je u ranijem periodu bilo u posebnom fokusu medija - nabraja Samir Suljagić, direktor Zavoda “Pazarić”.

Ne možemo nauštrb ljudi koji su stručni brinuti o ljudima koji su ko zna kakvim vezama dobili posao ovdje, nestručni su i događa se ovo što se događa. Dakle, mi na sebe nećemo preuzimati obavezu zbrinjavanja nepotrebnog i nestručnog kadra - pojašnjava Suljagić.