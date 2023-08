U BiH se danas očekuju nove padavine

U Bosni se danas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. U Hercegovini pretežno vedro, uz umjeren porast oblačnosti poslije podne.

U jutarnjim satima na sjeveroistoku Bosne se očekuju intenzivniji pljuskovi i grmljavina. Poslije podne i dio noći, u većem dijelu zemlje, pljuskovi praćeni grmljavinom.

Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na jugu do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 36 stupnjeva.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna temperatura oko 30 stupnjeva.