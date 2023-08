Puljić: U Budimpešti je bio samit autokrata, proruski orijentiranih glavešina, a među njima i vodeći Trampov lažljivac

Dopisnik Al Jazeere iz Vašingtona Ivica Puljić komentarisao je dešavanja u Budimpešti, gdje su boravili članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik RS Milorad Dodik.



- Vrlo je jasno da je bitka između demokratije i autokratije došla do zapadnog Balkana. Potvrda je skup u Banjoj Luci gdje je Dodik napravio savez s Orbanom i Erdoanom, gdje se nazdravljalo u rusku čast i gdje su bili i američki desničari poput Takera Karlsona (Tucker Carlson).

Ja sam o ovim opasnostima pisao prošle godine, a još jednom vas pozivam da ustanete i borite se protiv ovog zla, koje može postati globalni prekidač za novi svjetski rat. Ako ste uz njih osvijestite se, a ako niste budite glasni u odbrani demokratije i zapadnih vrijednosti, poručio je Puljić, te dodao:

- Ako držite imalo do sebe, do imalo dostojanstva, onda izbjegavate Takera Karlsona na kilometre. On je drugar Viktora Orbana, Trampov zvučnik, proruski profašistički demagog koji je dobio otkaz na Fox Newsu zato što je lagao, varao, ucjenjivao, pozivao na nasilje ...

U Budimpešti je očigledno bio samit autokrata, nacionalista, diktatora, proruski orijentiranih glavešina. Među njima su bili Dodik i Vučić koji se sastao s vodećim američkim Trampovim lažljivcem, radikalnim desničarem kojeg ni Fox News nije mogao trpiti. Zove se Taker Karlson, poručio je Puljić.