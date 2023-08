Dodik: Tražimo od Vlade Njemačke da povuče odluku i da nas ne blokira i dalje

Ukupan aranžman investicija u RS s Vladom Mađarske iznosi 118 miliona evra, rekao je predsjednik RS Milorad Dodik na konferenciji za novinare.

Naveo je da je 18 miliona eura predviđeno za nastavak dodjele poljoprivredne mehanizacije.



- Predvidjeli smo 70 miliona eura za neke od projekata koje je pokušala da zaustavi Vlada Njemačke - naveo je Dodik.

Naglasio je da se jedan projekt može prije realizovati s Mađarima, nego s Nijemcima.

Odličan sastanak

- Oni su smislili varijantu gdje im ne valja Dodik, ali ni to nisu završili. Mi tražimo od Vlade Njemačke da to povuče i da nas ne blokira dalje. Mi s naše strane tek u maju možemo raskinuti taj ugovor, ali tražimo da se to raskine sad - naveo je Dodik.

Istakao je da se za neke projekte razgovara i s partnerima iz NR Kine.

Dodik je rekao da je u Mađarskoj imao odličan sastanak s premijerom Viktorom Orbanom, kao i s liderima Srbije, Turske i Azerbejdžana.

- Azerbejdžan je poznat po zalihama gasa i nafte. Imaju jakog lidera. Njegov interes je kako brzo možemo doći do određenih projekata. Ono što do sada nije bilo, jeste pažnja Evropske unije ka Azerbejdžanu. Azerbejdžan sada iskazuje interes za gasovod kroz RS. Osim toga, razgovarali smo o dodatnim poslovima oko nafte i naftne industrije - kaže Dodik.

Putna infrastruktura

Naglasio je da je s predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoanom (Recep Tayyip Erdogan) razgovarao o putnoj infrastrukturi i izgradnji HE Mrsovo.

- Želim da kažem da RS ima probleme, ali rješavamo te probleme na način da to podijelimo s prijateljima. RS je riješila problem finansiranja u ovoj godini. Mi smo u ovoj godini do sada riješili obaveze u visini od 740 miliona KM, a povukli smo na tržištu novac u visini od 350 miliona KM - pojasnio je Dodik.

Naglasio je da je RS sigurna.

- Uspješno ćemo završiti finansijsku godinu. Imamo jedan od najmanjih deficita u regionu. Vjerujte u institucije RS - zaključio je Dodik.