Dodik: Ni sudija nije mogao da potvrdi nešto što je sklepano nabrzinu

Milorad Dodik, predsjednik RS, kazao je da mu nisu poznati razlozi zbog čega je optužnica koju je Tužilaštvo BiH podiglo protiv njega i v.d. direktora "Službenog glasnika RS" Miloša Lukića, koja je poslana na potvrdu Sudu BiH, vraćena na doradu, te da ga to i ne zanima.

"Dodik je opet nešto namjestio"

- Obaviješten sam jutros kad sam se probudio da je optužnica vraćena, ne znam razloge niti me zanima. Naravno da me pogađa, ali to pokazuje koliko je to bilo nabrzinu sklepano i poslano, da čak ni sudija nije mogao da je potvrdi, pa je vratio - poručio je Dodik.

- Zar to nije dovoljan razlog da kažete: „Pa čekaj, šta to radite. Usput, treba da se kaže da je većina tužilaca kojima je ponuđeno da podigne optužnicu to odbila“ - rekao je Dodik te dodao:

- Nemojte se iznenaditi ako se desi da sud to prebaci u Banju Luku, pa da kažu: "Evo, Dodik je opet nešto namjestio, kako bi se izvukao".

On se osvrnuo i na dvodnevnu posjetu Mađarskoj. Dodik je rekao da Republika Srpska i Mađarska žele da sarađuju, a dogovoreno je i formiranje Savjeta za praćenje projekata kojim će rukovoditi Dodik i Viktor Orbana.

"RS ima prijatelje"

- Neki u RS uživaju u priči da je RS skrajnuta, izopštena. Republika Srpska ima prijatelje, ima ih više nego ikada do sada. Mi smo se imali priliku sresti i sa drugim bitnim sadašnjim ili bivšim funkcionerima, poput Janše, Kurza, više njih koje neću reci… Ključni sastanci sa Orbanom, Alijevim, Erdoanom, Vučićem. Traže naše objašnjenje ove situacije. Podvala je da postoji visoki predstavnik. Imamo surogat, imamo laž, koja se ovdje prostire. Lideri to razumiju, nemoguće da ovdje postoji stranac koji nameće zakone. Pogubno da u BiH imaju strane, ili strana koja to prihvataju - istakao je Dodik.

Dodaje sa su se “mnogi obradovali”, jer su vidjeli da je zbog “nametanja Kristijana Šmita (Christian Schmidt) Milorad Dodik taj kojeg bi trebalo procesuirati”.

- Ukupan aranžman koji smo postigli s Mađarskom Vladom iznosi 118 miliona eura. Dio novca, 70 miliona, kaže će usmjeriti na projekte koje je Njemačka “pokušala da zaustavi”. I danas je aktuelan ugovor iz Banke Njemačke i Elektroprivrede RS. Došlo usmeno tvrdnje njihovo da se ne slažu sa Saveznom Vladom Njemačke i da ugovor ostaje. Čekamo pismeni odgovor - rekao je Dodik.

Traže od Njemačke da se izjasne i da ako odustaju raskinu ugovore u vezi projekata u RS, te da će RS imati alternativu za nastavak istih.

"Koji vam je đavo tamo u Sarajevu"

Tvrdi da je Azarbejdžan zainteresovan da gasom poveže Republiku Srpsku, pominje i ulaganja u naftnu industriju, no ne precizira.

- Koji vam je đavo tamo u Sarajevu, ajde da završimo i Istočnu i Južnu interkonekciju - kaže Dodik.

Turska ulaze u HE Mrsovo, u autoputeve, navodi Dodik, iskazujući namjeru da RS izgradi dio autoputa ka Beogradu kroz Brčko.

Republika Srpska je riješila problem svog finansiranja za ovu godinu, otplatili 740 miliona KM, a zadužili se tvrde tek polovinu tog iznosa.

- Imamo jedan od najmanjih deficita u regionu - zaključio je.

Najavio je odlazak na mnoge destinacije, uključujući Azerbejdžan.