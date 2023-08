Muminović odgovorio na Mandićeve optužbe: Iznosi mahalske kvalifikacije

Nezavisni vijećnik u Općinskom vijeću Centar Dženan Muminović reagovao je na optužbe načelnika ove sarajevske općine Srđana Mandića.

Mandić je rekao da, između ostalog, ne dozvoljava da se budžetski novac dodjeljuje privatnom sportskom klubu čiji je vlasnik jedan od "njihovih vijećnika".

- Taj isti predsjedava Komisijom za poslovne prostore i određuje ko će, kako i pod kojim uslovima dobiti poslovni prostor na korištenje, a radeći za jednu oglašivačku agenciju konstantno vrši pritisak na mene i na službe sa ciljem ostvarivanja određenih ličnih pogodnosti - rekao je Mandić.

Organizacija turnira

Komisijom za poslovne prostore predsjedava Dženan Muminović, koji je odlučio da demantira Mandićeve navode.

- Mandićeva tvrdnja da ne želi dodjeljivati novac "privatnom sportskom klubu" nije istinita i lako je provjerljiva, jer se u ovom slučaju radi o Malonogometnom klubu "Centar" koji je upisan u registar Ministarstva pravde i uprave KS, uz saglasnost Općine Centar, po kojoj je i dobio ime - naveo je Muminović.

Osvrnuo i na finansiranje malonoometnog turnira "Fis gol" u kojem obnaša funkciju direktora.

- A kada je u pitanju finansiranje održavanja tradicionalnog malonogometnog turnira "Fis gol" koji je nadaleko poznat po svojim rezultatima još od prije rata kao najveći u regionu, od 2016. godine, na prijedlog organizacionog odbora imenovan sam na funkciju direktora turnira. I krenuli smo odmah u organizaciju turnira prve godina kada smo imali prijavljenih 16 ekipa - objašnjava Muminović.

Dodaje da je broj prijavljenih ekipa iz godine u godinu rastao pa je u 2022. godini zabilježeno 100 rekordnih ekipa u kategoriji dječaka i seniora s područja općine Centar. Općina je, kaže, svake godine podržavala održavanje manifestacije u vidu pomoći oko plaćanja termina Centru za sport i rekreaciju za korištenje terena u vrijeme odigravanja i trajanja turnira.

- Ovo sufinansiranje održavanja turnira provođeno je u skladu sa svim propisanim zakonskim procedurama. Sve je bilo u najboljem redu, čak je i aktuelni načelnik Mandić sa svojim saradnicima bio prisutan na većini završnica i dodjeli pehara i medalja te imao puna usta pohvala za organizaciju turnira - ističe Muminović.

Problem je nastao ove godine kada se klub, koji organizuje zajedno s CSR-om ovaj turnir, obratio načelniku i Vijeću oko pomoći za pomoć u organizaciji turnira 2023. godine.

- Načelnik je rekao može, ali da i on ima određene uslove o kojima javno ne želim govoriti obzirom da sam o istom podnio prijavu Uredu za borbu protiv korupcije KS. Moja prijava Uredu predstavlja nastojanje da se Općina Centar vrati u zakonske okvire djelovanja i aktuelnog načelnika natjeraju da konačno počne istinski raditi za opštedruštvenu korist svih stanovnika ove lokalne zajednice - kaže Muminović.

Poslovni prostori

Kao član i predsjednik Komisije za poslovne prostore Općine Centar iskazao je ponos jer je, kaže, ta komisija uradila veliki posao u skoro tri godine koliko djeluje kroz donošenje čitavog niza prijedloga izmjena i dopuna odluka, te kroz uvođenje notarskih ugovora i bankovnih garancija, čime je dovela Općinu Centar do situacije u kojoj trenutno nema niti jedne KM duga zakupaca.

- A dobro je poznato da je u prethodnih petnaestak godina taj dug iznosio preko 15 miliona KM. U posljednjem izvještaju Komisije za 2022. godinu, koji Vijeće razmatra te usvaja ili ne usvaja, izneseno je da je Komisija svojim domaćinskim odnosom prema zadacima koji su stavljeni pred nju povećala prihod u Budžet Općine Centar, kroz naplatu zakupnina, za pet milione KM, te da je konstatovana potpuna transparentnost u njenom radu, na koju sam lično izuzetno ponosan - kaže Muminović.

Podsjeća da je jasno propisan način dodjele poslovnih prostora. Služba predlaže davanje pod zakup određenog slobodnog prostora, Komisija raspisuje javni poziv, jave se ponuđači i onaj koji je imao najpovoljniju ponudu dobije prostor. Komisija prihvata najpovoljnijeg ponuđača i predlaže Vijeću da svojim izglasavanjem predmetni prostor bude dodijeljen najpovoljnijem ponuđaču.

- Na kraju ovog procesa načelnik potpisuje ugovor sa zakupcem. A kada bi neko i htio uraditi nešto nedozvoljeno, lično ne vidim načina da može napraviti neku malverzaciju. Međutim, upravo to je ključni razlog zašto se u decembru prošle godine aktuelni načelnik Mandić obratio Ustavnom sudu Federacije BiH i zatražio tumačenje nekoliko članova iz Poslovnika o radu ove komisije, gdje je tražio od Suda da se ti članovi stave van snage, kako bi ukinuo Komisiju i potpuno preuzeo sva njena ovlaštenja, te sam odlučivao kome da dodijeli bilo koji poslovni prostor na području naše lokalne zajednice - kaže Muminović.

Bez javnog poziva

Dodaje da bi na taj način načelnik i Služba za privredu imali direktnu kontrolu nad 540 poslovnih prostora, koji bi bez javnog poziva i Komisije i Vijeća dodjeljivali kome oni žele.

- Kada mu to nije prošlo, Mandić je također pokušao da predloži Vijeću odluku, kako bi sve spomenute nadležnosti priskrbio sebi. Na sreću svih nas, a na njegovu nesreću, Vijeće je takvu odluku odbilo jer je neutemeljena u zakonu. U isto vrijeme, član 17. našeg poslovnika dozvoljava načelniku da u izuzetnim slučajevima može dodijeliti poslovni prostor mimo Komisije i javnog poziva, pa je on tu mogućnost vješto iskoristio i tako dodijelio tri poslovna prostora u ulici Ćemaluša svojim prijateljima iz firmi 'Obala art', te jeste gospodinu Miri Purivatri, i to po cijeni od 1 KM po kvadratu - tvrdi Muminović.

Osvrnuo se i na kvalifikacije u kojima se navodi da je "neobrazovan i nerealiziran bivši sportista, često sklon nasilničkom ponašanju".

- One same po sebi govore samo o njemu kao ličnosti očito sklonoj iznošenju mahalskih kvalifikacijama izazvanim najnižim ljudskim pobudama - zaključuje Muminović.