Preminuo bh. glumac Rejhan Demirdžić, čuveni Uzeir

Rođena američka književnica Doroti Parker

Godine 1893., na današnji dan, rođena je američka književnica Doroti Parker (Dorothy), najpoznatija po svojim dovitljivim, duhovitim izjavama i opaskama.

Dorotin otac bio je uspješan proizvođač odjeće, ali je posao prije njegove smrti propao, zbog čega je Doroti bila primorana da se sama uzdržava, najprije kao pijanistica u školi plesa, a kasnije kao kolumnistica i književnica. Već 1914. godine napisala je prvu pjesmu za časopis “Vanity Fair”, a kao 22-godišnjakinja obavljala je urednički posao u “Vogueu”.

Kada je 1925. godine izašao prvi broj časopisa “The New Yorker”, Dorotino ime se našlo među članovima uredništva, a već naredne godine objavila je svoju prvu zbirku poezije “Enough Rope”. Potom su uslijedile zbirke “Sunset Gun”, “Death and Taxes”, “Laments for the Living”...

Srčani udar

Godine 1929., osvojila je Nagradu O. Henry za autobiografsku kratku priču “Big Blonde”. Ranih 30-ih, pisala je kratku fikciju i recenzije drama za “The New Yorker”. Nakon udaje za glumca i pisca Alana Kempbela (Campbell), 1934. u Nju Meksiku, preselila se sa suprugom u Los Anđeles, gdje su zajedno radili na scenarijima za filmove. Tako su, 1937. godine, nominirani za Oskara za film “Zvijezda je rođena”. Rastali su se 1947., te ponovo vjenčali 1950. godine.

U kasnijem periodu života, Doroti je nailazila na poteškoće, a veliki društveni angažman nije joj olakšavao život u tadašnjem američkom društvu, koje je ljevičarke poput nje smatralo prijetnjom i opasnošću.

Doroti Parker umrla je od posljedica srčanog udara u 73. godini.