Ramo Isak: Građani i institucije će nam opet vjerovati

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak najavio je kako će Federalna uprava policije vratiti stari sjaj, a građani i institucije će im opet vjerovati.

- Naš tim je za 100 dana uradio više nego što je urađeno u proteklih 20 godina – kazao je Isak.

Osigurati sredstva

Istakao je kako su obišli veliki broj međunarodnih institucija i ambasada te osigurali sredstva, ali i da su vratili unapređenja.

- Ta sredstva do sada nisu osigurana jer su govorili ‘zašto bih ja išao i molio da nešto obezbijedim?’. Išli smo i molili i dobili sredstava. Sada svih 10 kantona poštuje hijerarhiju FUP-a i koordiniramo svaku akciju. Više nema sukoba između kantona. Mi rukovodimo akcijama, kantoni asistiraju.

Vratili smo ono što je nekada bilo sjaj republičkog MUP-a. Uradili smo ključnu i bitnu stavku – moji saradnici su od momenta mog dolaska gledali kako da riješe sve probleme i riješili su ih - rekao je Isak.

Na konferenciju za novinare je kasnio pet minuta iz razloga što je, kako kaže, imao posjetu ekipe iz Tuzle koja je došla da prijavi određene radnje, piše N1.

- Zašto? Zato jer nam vjeruju. FUP se preporodio dolaskom Munjića na čelo - rekao je.

Smanjivanje kriminala

Naglašava kako su smanjili kriminal te da su im sve akcije bile uspješne.

- Odgovorno izjavljujem da je sve i jedna akcija uspjela. Nigdje nas kriminalci nisu dočekali da piju kafu kao što je nekada bilo. Kažu: „Zašto kasnite, trebali ste u 3, sad je 3:15“. Sada ih nalazimo u gaćicama i njihovim krevetima. Svaka akcija urađena u zadnjih sto dana je uspjela.

Jedino tako možemo dati sigurnost građanima i poručiti da nema nedodirljivih. Učestvovali smo i u akcijama protiv naših službenika. Imamo saradnju sa zaštitarskim agencijama i građanima i institucijama. Vratili smo povjerenje u FUP - rekao je Isak.

Naveo je i kako su već poduzeli konkretne aktivnosti na popunjavanju nedostatka broja policijskih službenika na način da su se na Akademiji povećali kapaciteti i od sada će “izbacivati” dvije klase.

Također, uz pomoć Vlade FBiH, povećavaju broj smještajnih kapaciteta za 600 kadeta. Isak navodi da su krenuli i u procedure izmjene zakona kojim bi se omogućilo da policijski službenici koji odlaze u penziju, mogu raditi do popunjenja radnog mjesta.

Mjere za nasilnike

Govoreći o nasilnicima i nasilju u porodici, ističe da su i tu poduzete mjere. Od sada će za svaki prijavu raditi sveobuhvatnu analizu ličnosti, kako bi se utvrdilo da li je ta osoba ranije osuđivana, imala prijava za nasilje itd.

- Porodice i građane pozivamo da prijave, jer kada prijave nakon učinjenog djela poput ubistva, mi možemo samo da izvršimo uviđaj i zadokumentujemo, ali ako se prijavi ranije, onda možemo djelovati, smjestiti osobu u neku instituciju i zaštititi, a ovu drugu koja zaslužuje, smjestiti u zatvor ili na liječenje i onda naći način da ga procesuiramo - rekao je Isak.

Navodi kako ne prezaju ni od “čišćenja” svojih redova.

- Bilo je hapšenja policajca u svim kantonima. I kada dobijemo informaciju o nezakonitim radnjama policajaca, odmah poduzimamo mjere i u koordinaciji s tužilaštvima okončamo lišenjem slobode tih lica. Dalje idu procedure koje tužilaštva vode. Ko god radi krivično djelo za nas je kriminalac pa bio i iz naših redova.

Nećemo dozvoliti da bilo ko sramoti uniformu. Ne može biti problem u institucijama, problem je u ljudima. Bilo kakav propust da se desio bit će objavljeno ime i prezime i bit će odgovoran. Ne institucije, nego pojedinac. Nećemo dozvoliti pojedincima da sramote nas, uniformu i našu državu - rekao je Isak.

Zahvala građanima

V.D. direktora Vahidin Munjić govorio je o prijavi sutkinje iz Gradačca Lejle Numanović. Naveo je kako je ona podnijela prijavu protiv službenika MUP-a TK zbog izvještavanja o njenoj sudskoj odluci. Naveo je kako čekaju dalje upute Tužilaštva po kojima će postupiti.

- FUP će uraditi sve iz svoje nadležnosti, a ja kao ministar ću učiniti sve da svi koji su napravili bilo koji propust budu procesuirani. Bilo kakav propust dovodi do ugrožavanja života. To se više ne smije dešavati. Oni koji ne budu radili u skladu sa zakonom i propisima prema njima ćemo imati isti pristup kao i prema običnim kriminalcima.

Informaciju o onima koji su podržavali ubice i njihovom procesuiranju ne mogu dati jer je tužilaštvo nadležno. Ali, pokrenuli smo postupke, odjel za cyber kriminal je stavljen na raspolaganje tužilaštvu TK i sad je na njima. Mi smo svoj dio posla uradili - rekao je Isak.

Zahvalio se građanima koji su pomogli prijavama u ovom slučaju te uputio poruku onima koji se kriju iza lažnih profila.

- Doći ćemo i do ljudi koji se kriju iza lažnih profila. Nema osoba do kojih se ne može doći. Ne postoje lažni profili. Vidim u zadnje vrijeme tvrde lažni profili da se ne mogu krivično procesuirati. To nije tačno. Ako pozivate na krivično djelo, možete biti procesuirani - poručio je Isak.