Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić za "Avaz": Odlaskom u opoziciju SDA je doživjela potpunu amneziju

Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH, odnosno slobodi pristupa informacijama BiH, napravljen je krupan korak na evropskom putu BiH. Prema riječima premijera FBiH i predsjednika SDP-a BiH Nermina Nikšića, svaki od usvojenih zakona usaglašen je s Delegacijom EU u BiH.



Novo poglavlje

- Ispunjavanje 14 EU prioriteta jedan je od naših osnovnih zadataka. Na nama je da nadoknadimo izgubljene četiri godine, od 2019., kada je EU postavila ovih 14 prioriteta, u kojima prethodne vlasti nisu uradile ništa u vezi s tim pitanjem. Usvajanjem tri zakona s liste prioriteta pokazujemo odlučnost da BiH pokrenemo s mrtve tačke na njenom putu ka EU - kaže Nikšić za “Avaz”.

Dodaje da će uraditi sve da tokom ove godine BiH dobije pozitivno mišljenje, jer otvaranje pregovora, a posebno prijem naše zemlje u EU donosi brojne prednosti za građane.

- To je realna mogućnost ukoliko ponovo ne dođe do podizanja nacionalnih tenzija i zaoštravanja situacije koje mi ne možemo kontrolirati. Populizam kao da postaje vodeća politička strategija i veliki je broj političara koji zarad popularnosti žrtvuju napredak BiH i dobrobit građana. Mi to ne možemo spriječiti, ali smo do sada pokazali da će naš odgovor na to uvijek biti razgovor. Na taj način smo i ovaj put uspjeli spustiti tenzije, ostvariti značajne dogovore i usvojiti reformske zakone - ističe Nikšić.

Pojašnjava da bi set evropskih zakona, dogovoren na sastanku lidera stranaka parlamentarne većine, u narednih desetak dana trebao biti usvojen u oba doma PSBiH te da su garancije da će BiH dobiti pozitivno mišljenje stigle i od predstavnika EU.

- To će otvoriti sasvim novo poglavlje i novu dinamiku u pristupanju EU kojoj ćemo biti bliže nego ikada prije - naglašava Nikšić.

Važan iskorak, međutim, u javnosti zamagljuju snažne kritike opozicije vezane za sama zakonska rješenja, ali i imenovanje SNSD-ovog kandidata za ministra finansija, ustupke SNSD-u u resoru finansija i sigurnosti. Nikšić odgovara da se SDA ponaša po matrici “što je gore, to je za njih bolje” te da svaki uspjeh trojke na EU putu vide kao opasnost za njihovu političku budućnost.

- Prelaskom u opoziciju SDA je doživjela potpunu amneziju. Zaboravili su sve što su radili posljednjih 30, a posebno u posljednjih osam godina, da su oni ti koji su i HDZ-u i SNSD-u dali sve što su im tražili. Dali su im i mnogo više nego što ih sljeduje po podjeli vlasti. Mi smo njihovu grešku ispravili i vratili i ministarstva i institucije koje su oni bili poklonili. Nismo mi Dodiku ništa prepustili. Povećali smo državni budžet i osigurali opstanak ključnih državnih službi i dostojanstvo vojnika, graničara, policije i državnih službenika. Bošnjak nije direktor UIO otkad je posljednji bošnjački direktor, kadar SDA, uhapšen i osuđen zbog korupcijske afere - ističe Nikšić.

Ispravnost politike

Dodaje da je aktuelna većina mnogo naučila iz grešaka SDA, s čijom je vlašću, umjesto više, država dobivala sve manje. Ulazak u koaliciju sa SNSD-om i HDZ-om bila je neminovnost, podsjeća, a na strankama trojke je težak zadatak uspostavljanja povjerenja i pokretanja reformskih procesa koji su osam godina bili u zastoju.

- Naš odnos s HDZ-om pokazuje ispravnost naše politike. Nestalo je straha od prevara i laži i zbog toga uspijevamo mnogo toga dogovoriti i realizirati, a što smo obećali biračima. Osim brojnih problema koje imamo u odnosu s Dodikom, uspjeli smo postići dogovore od kojih građani imaju ili će tek imati korist - kaže Nikšić te ponavlja da ustupaka na štetu države nema i neće biti.

Stanje u SDP-u

Sve su češći komentari o neslaganjima u SDP-u koji se čuju i iz opozicionih stranaka, ali i samog SDP-a. Komentirajući ih, Nikšić kaže da se opozicija više bavi SDP-om nego sama sobom te podsjeća da je to radila i kada je bila vlast.

- Moramo se navići na novo doba istinske demokratije, a ne jednoumlja. To polako odlazi u prošlost. Nikada nisam bio autokrata koji određuje stavove stranke koje drugi članovi trebaju, kao eho, ponavljati za mnom. SDP je partija u kojoj se gaji sloboda mišljenja i razvoj dijaloga, koliko god to nekome bilo neshvatljivo. Ponosan sam na to što u stranci imamo različite stavove i otvorene, javne rasprave o tome. Naravno da mi nije drago kada i kod nekih naših ljudi prepoznam populističku želju za što većim brojem lajkova. Ali to jednostavno nije moguće izbjeći. Moguće je da su nam se provukli i određeni članovi koji ne dijele principe SDP-a, pa često iznose stavove koji nemaju puno dodirnih tačaka sa socijaldemokratijom. Njima želim da što prije shvate da nije greška u SDP-u, već da su oni pogriješili stranku - kaže Nikšić.

U populističkom okruženju i narodu koji je navikao na teške riječi, prijetnje i ucjene nije jednostavno voditi razumnu politiku pregovora i kompromisa. Siguran sam da se naša politika pokazala neuporedivo boljom od politike blokada, podjela, svađe i besmislenih prepucavanja.