Nakon Uka, Duraković napao i Ivanu Marić: Bošnjaci u RS su birali mene, ne Vas i premijera KS!

Nakon što je potpredsjednik RS Ćamil Duraković prozvao premijera Kantona Sarajevo Nihada Uka zbog toga što njegova Vlada nije dodijelila sredstva iz kantonalnog budžeta za povratnike u RS, u raspravu se umiješala i politička analitičarka Ivana Marić.

Nisu me birali da izvlačim novac

- Potpredsjednik RS-a kritikuje premijera Kantona Sarajevo zato što je sredstva iz budžeta Kantona Sarajevo dodijelio udruženjima iz Kantona Sarajevo, a ne udruženjima iz RS-a!?! Građani su izabrali njega da ih zastupa u RS-u i da od RS-a izvlači novac, a ne iz kantona u FBiH – napisala je Marić.

Duraković ju je optužio za spinovanje.

- Spinovanje je zahtjevan posao i kao takav iziskuje određene vještine koje Vi očito ne posjedujete, budući da Vam je ova zamjena teza, rekao bih, prilično jadna. Jasno je i potpuno očito da su mene izabrali građani, no ne da „izvlačim novac“ iz entiteta RS, niti iz kantona u entitetu Federacija BiH nego da zastupam njihove interese, a to, vjerovali ili ne, znači i da ih trebam štititi od, između ostalog, i Vašeg premijera izabranog političkim putem. Zašto obmanjujete javnost tvrdeći da se mene kao potpredsjednika entiteta RS ne tiče nešto što u Javnom pozivu eksplicitno piše da se odnosi na opštine i građane u RS? Dakle, Vaš premijer objavi Javni poziv kako bi tobože pomogao građanima entiteta RS, novac mahom dodijeli udruženjima iz Sarajeva, pri tome ne pitajući građane entiteta RS kakva je to njima pomoć potrebna i Vi kažete da se to mene ne tiče!? – napisao je Duraković.

Tražite pare od Dodika

Duraković kaže kako je to to upravo onaj odnos prema povratnicima u entitetu RS – ako nećete kako mi hoćemo, da vam dajemo sadaku i od vas pravimo ruralce koji ništa bolje nisu ni zaslužiti, tražite od Milorada Dodika nek' vam on da ono što vam treba.

- Ja sam dobio na desetine poruka od povratnika i udruženja koji od mene očekuju da štitim njihove interese jer sam dobio njihovo povjerenje i imam legitimni mandat da ih zastupam. Oni povjerenje nisu dali ni Vama, poštovana nepristrasna analitičarko, ni Vašem premijeru, ni Vladi KS, pa ni tim udruženjima, nego meni! I da! Moje ime je Ćamil, nije Čamil – poručio je Duraković.