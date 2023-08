Profesor Nurko Pobrić za "Avaz": Sud u Strazburu nam je očitao lekciju, presuda će biti provedena

Presudu Evropskog suda za ljudska prava po apelaciji Slavena Kovačevića ekspert za ustavno pravo Nurko Pobrić smatra jasnom i očekivanom. Presudom je utvrđeno da su prekršena ljudska prava podnositelja apelacije u slučaju glasanja za kandidate za Parlamentarnu skupštinu BiH i Predsjedništvo BiH.



"Sud nam je očitao lekciju"

- Sud nam je i u ovom slučaju očitao lekciju, jasno utvrdivši da se u slučaju BiH radi o strateškoj grešci u konstituciji države. To je, prema mom sudu, nemoguće ispraviti pojedinačnim odlukama bez totalne promjene Ustava – kaže profesor Pobrić.

Sud je praktično potvrdio da Bosna i Hercegovina nije istinska demokratija, već etnokratija u kojoj je etnička pripadnost, a ne državljanstvo, ključna za osiguranje moći i kontrolu resursa. U BiH, kako se navodi, tri dominantne etničke grupe kontroliraju državne institucije s ciljem ostvarenja svojih interesa, a svi drugi su građani drugog reda.

- Vrlo je važna ta rečenica da mi nemamo demokratiju, već etnokratiju. Podijeljeni smo na tri etničke grupe, pa i decenijama nakon rata imamo neku vrstu Dejtona, pri čemu se o svemu i svačemu dogovaraju tri grupacije umjesto da se odluke, kao u svim normalnim državama, donose u Parlamentu – ističe Pobrić.

Podrška međunarodne zajednice

U sadašnjim političkim odnosima, s dijametralno suprotnim pogledima na budućnost države, reforme je nemoguće izvesti bez snažnog pritiska i podrške međunarodne zajednice. Pobrić smatra da građani BiH zaslužuju da se to pitanje riješi, ali da je očigledno da mi sami rješenja ne možemo naći.

- U EU nas neće primiti s Ustavom koji je pun diskriminatornih odredbi, pa je jedini način da međunarodna zajednica, primarno SAD, izvrše određeni pritisak poslije nekih narednih izbora, ako se te političke elite možda i personalno promijene. Jer imamo ljude koji su i po 20 godina na istim pozicijama. To se začahuri. Imamo tri sistema koja opstaju na političkom sukobu, bez zajedničkog imenitelja, dok se ljudi iseljavaju. Moj lični utisak je da ova presuda ima podršku međunarodne zajednice i, možda ne brzo, ali će biti provedena. Reakcije iz RS su bile očekivane, uvijek su iste, ponavljaju besmislice, ali reakcija Dragana Čovića nije bila uobičajena za njega. On je u principu smiren, ali je poslije ove presude izuzetno nervozan. On preko Hrvatske, kao članice EU, ima mnogo više informacija šta se događa u EU. Možda je to pomalo naivno, ali mi je to interesantno pa u tom smislu i očekujem neko rješenje. Postoje neke kritične tačke u razvoju svakog društva, ništa ne može trajati vječno, ima neki kraj koji može biti katastrofalan ili ići prema nekom boljitku – ističe profesor Nurko Pobrić.