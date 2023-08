Radovan Kovačević: Slaven se izjasnio kao Bosanac i Hercegovac, a bio je i Hrvat i Srbin

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević (SNSD) rekao je da presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu da cijela BiH bude jedna izborna jedinica neće moći da bude provedena, jer je u potpunoj suprotnosti s Ustavom BiH i Dejtonskim mirovnim sporazumom.



- Ukoliko pogledate da je podnosilac, odnosno onaj koji je bio u tom procesu protiv BiH Slaven Kovačević - savjetnik takozvanog hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića i da se on u ovoj tužbi izjasnio kao Bosanac i Hercegovac na jednom mjestu, a na drugom rekao da kao Srbin ne može da se kandiduje u Federaciji BiH, a znamo da je prije nekoliko godina bio poslanik u Skupštini Kantona Sarajevo kao Hrvat, onda je potpuno jasno o kakvoj se ujdurmi, zavjeri, političkom puču i državnom udaru radi - poručio je Kovačević.

On je istakao da Ustav BiH, koji garantuje individualna građanska prava svakom pojedincu u BiH, garantuje i zaštitu kolektivnih prava konstitutivnih naroda i ravnopravnih entiteta.

Kovačević je naglasio da je Ustav BiH obezbijedio i mir, te da svako ko narušava Ustav, narušava i mir i da u RS i njenim građanima neće naći partnera.

- Ukoliko oni žele da se ova zemlja umjesto BiH zove Komšić i Komšić, onda je to jasna politička ideologija, i to ideologija za koju ćemo i onima iz Evropskog suda za ljudska prava reći, da to nikada neće dobiti podršku Republike Srpske i srpskog naroda, ali ni hrvatskog naroda u BiH - zaključio je Kovačević.