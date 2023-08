Reisul-ulemi Kavazoviću dodijeljena Povelja Grada Visoko

Reisul-ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazoviću večeras je dodijeljena Povelja Grada Visoko o proglašenju počasnim građaninom ovog grada.



Povelja je uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, održanoj povodom dana Grada Visoko.

U njegovo ime Povelju je primio Ahmed Purdić, fetvai-emin Islamske zajednice, koji je ovom prilikom prisutnim prenio poruku reisul-uleme Kavazovića.

- Hvala vam na izuzetnoj časti da me ubrojite među građane ovog starog grada, čiji stanovnici su stoljećima čuvali pomen na naše velikane, naše banove i kraljeve, a preko njih i nas povezivali sa našom zemljom Bosnom, čuvajući njeno ime i ime našeg naroda. Moja radost je još i veća zbog saznanja da nas ovaj dan povezuje s rodnim listom naše zemlje: Poveljom bana Kulina - naveo je reisul-ulema.

Teže nego precima

Istakao je da je Grad Visoko u svojoj dugoj povijesti svjedočio mnogim važnim historijskim događajima, a da su se njegovi vrijedni ljudi trudili da ga učine mjestom u koje ljudi rado dolaze i iz njega odlaze s najljepšim uspomenama.

- Visoko sa svojim mahalama, džamijama i crkvama, kazuje nam dugu priču o neprekinutom preplitanju vjera, kultura i tradicija koje su se splele u jednu bosansku pletenicu koja se ne da rasplesti. Govoriti o Visokom, znači govoriti o nama, onakvim kakvi smo bili tokom historije, kakvi jesmo i kakvi bismo trebali biti u budućnosti - poručio je reisul-ulema.

Ocijenio je da je vrijeme u koje živimo suočeno s brojnim izazovima, ali bez obzira na rata i sva iskušenja, ne treba kazati da "nam je teško, teže nego našim precima".

- Jer nije, budući da svako vrijeme nosi svoje terete, brige i radosti. Kao i onima prije nas, potrebna nam je zajednica (država), koja će nam biti utočište u teškim vremenima i pastir (vlast) koji nas razumije. Moramo biti sposobni i opredijeljeni da razvijamo velika dostignuća modernog doba u sferi ljudskih prava, slobode savjesti, nauke, slobode govora, a pri tome držati otvorenim duh prema njegovom nadnaravnom Temelju koji ga osnažuje i čini kreativnim - naveo je reisul-ulema.

Prekinuti sa iluzijama

Između ostalog, istakao je da vjera, nauka i kultura trebaju biti osnove društvenog života, te da su „vrijedne ruke i oslonac na vlastita znanja i resurse jedini garant našeg opstanka na ovim prostorima“.

- Trebali bismo prekinuti s iluzijama da će neko drugi, a ne mi, žvakati naše zalogaje, bili oni gorki ili slatki. Imamo prelijepu zemlju, u kojoj je Uzvišeni stvorio puno nimeta. Treba da Mu zahvaljujemo na tome, da radimo i molimo Ga da blagoslovi naš rad i učini ga berićetnim - poručio je reisul-ulema.

Dodao je da se kao sinovi i kćeri ove zemlje, braća i sestre svih vjera i narodnosti, trebamo zalagati za slobodno i pravedno bosanskohercegovačko društvo.

- Da bismo to postigli, moramo se prema njemu odnositi s punom svijesti o njegovoj važnosti i važnosti moralne savjesti. Naša savjest mora biti najšire područje odgovornosti za ljude ove zemlje, njihovu egzistenciju, osjećaj pripadnosti identitetu, mjesto suočavanja, prostor prosudbe i mjesto Istine koja će dovesti do ličnog i društvenog pomirenja. Naša savjest je možda naše biti ili ne biti. Zato ne bismo smjeli sebi dozvoliti da ona postane predmet ideološke manipulacije. Savjest, to je ono unutarnje u nama, terezija na kojoj se mjeri težina i osnova svake stvari. Na njoj treba da počiva obnova moralnosti, našeg zajedništva, komšiluka, društvenog poretka, mira i pravde u Bosni. Potrebna nam je vjera - ne kao ideologija, koja će nuditi konkretna politička rješenja, već kao svjetiljka koja će osnažiti i pročistiti naš um, te nam pomoći da dođemo do moralnih principa koji će vrijediti za sve - naveo je reisul-ulema.

Historijske znamenitosti

Poručio je da je sretan što Visoko iznova otkriva svoje ruho, kazavši da nas historijske znamenitosti ovog grada upućuju na njegovu izuzetnu važnost.

- Dobri međuljudski odnosi garancija su da će on i dalje biti mjesto ugodnog života. Pokrenuta privreda govori nam o vrijednim ljudima koji su sposobni da žive od svoga rada. A međuvjerski dijalog je zalog za naš duhovni rast i razumijevanje među ljudima, različitih vjera i tradicija. Medresa 'Osman-ef. Redžović' i Franjevačka klasična gimnazija u ovom gradu, i upućenost ovih škola jedne na drugu, govori nam koliko smo bliski i potrebni jedni drugima. Učinimo ono što je do nas da se svi lijepo osjećamo u ovom gradu i zamolimo Boga da nas podrži na tom putu - naglasio je reisul-ulema.

Na kraju je još jednom zahvalio na velikom priznanju koje mu je ukazano.

- Čovjek je po rođenju građanin mjesta u kojem je rođen. Vašu odluku da me primite u svoje okrilje kao sugrađanina prihvatam s iskrenom radošću i poniznošću, uz obećanje da ću se truditi da je opravdam i dodatno zaslužim. Hvala vam od srca! Neka Uzvišeni čuva ovaj grad, njegove ljude i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu - poručio je reisul-ulema.