FHMZ: Danas sunčano, u jutarnjim satima moguća magla ili niska naoblaka

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Vjetar slab u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 22 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni.

U Sarajevu pretežno sunčano. U jutarnjim satim je moguća magla ili niska naoblaka. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 27 stepeni.

Vrijeme za vikend

U subotu pretežno sunčano. Vjetar slab u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 25 do 30, na jugu zemlje do 32 stepena.

U nedjelju sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima na istoku i sjeveroistoku Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugo do 22, a dnevna od 26 do 31, na jugu do 34 stepena.

Biometeorološka prognoza

Postepena stabilizacija i sunčanije vrijeme, uz ne suviše visoke temperature, pozitivno će djelovati na opštu sliku. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Poželjno je umanjiti aktivnosti u drugom dijelu dana.