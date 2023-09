Skok cijena goriva dovest će do lančanog poskupljenja: Građani sa zebnjom dočekuju jesen, hoće li vlasti išta poduzeti?!

- U BiH je potrebno 1.400 KM samo za hranu. Polovina potrošačke korpe ide samo za to. To je velika anomalija, jer ni u regionu ni u Evropskoj uniji taj iznos nije ni približno toliki. Dolazimo u situaciju da čovjek s prosječnom plaćom, koja je sada 1.200 KM, ne može prehraniti svoju porodicu - iznio je Bago.

Naglašava kako zabrinjava to da su cijene hrane već na nekom abnormalnom nivou.

- Nažalost, toj praksi, koja je većim dijelom neopravdana, svjedočimo posljednjih 15 godina. Kada god gorivo poskupi, cijene idu prema gore, a državni aparat, tome svjedočimo, nije sposoban to spriječiti - rekao nam je Bago.

Marin Bago, predsjednik Udruženja za unapređenje kvalitete življenja „Futura“, naglašava kako će skok cijena goriva zasigurno dovesti do niza poskupljenja prehrambenih artikala.

Građani BiH sa zebnjom iščekuju dolazak jeseni i zime. Već se strahuje da poskupljenje goriva i do osam feninga po litru neće biti posljednje u ovoj godini, te da će to izazvati lančano poskupljenje hrane i drugih artikala.

Osvrnuvši se na nedavnu odluku Federalne vlade kojom je kao mjera neposredne kontrole cijena na području FBiH propisano utvrđivanje maksimalne visine marže u trgovinama za pojedine životne namirnice te deterdžente za veš i suđe, Bago je kazao da je u cijeloj situaciji neophodan multidisciplinarni pristup.

33 nameta

- Ne može samo Ministarstvo trgovine, niti bilo koje drugo, spašavati situaciju. Ovdje je potrebno da se sva ministarstva uključe, odnosno kompletna Vlada, a ne vidimo baš odluke te vrste. Znamo i kako je završila priča o ukidanju akciza na gorivo, a sad bi itekako to imalo smisla. Jer na gorivo plaćamo 33 nameta, u posljednjih 10 godina je od toga naplaćeno oko 12 milijardi maraka. Mogli smo napraviti tri autoputa kroz BiH. Nažalost, iako su namjenska sredstva, ona idu u javnu potrošnju i to poslije niko ne kontrolira - rekao nam je on.

Ogromna razlika

Sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u julu je iznosila 2.827,30 KM. Od tog iznosa na prehranu se odnosilo 1.264 KM. Prosječna plaća isplaćena u FBiH je iznosila 1.277 KM. Minimalna plaća, prema odluci Vlade FBiH, iznosi 596 KM. Razlika između minimalne plaće i vrijednosti sindikalne potrošačke korpe je 2.231,30 KM!

Obični radni čovjek spada u kategoriju roba, jer rob radi za hranu, a to sigurno nije nešto što će zadržati ljude u BiH.