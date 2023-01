Dobra vijest za vozače: Cijene goriva i dalje u padu

Promjenu cijena građani svaki dan mogu pratiti putem aplikacije FMT FBiH. Pa se tako u petak cijena litra dizela u Sarajevu kretala od 2,81 do 2,96 KM, a benzina od 2,51 do 2,71 KM.

U Mostaru cijena dizela varira od 2,81 do 2,96 KM, a benzina od 2,51 do 2,76 KM. U Zenici se litar dizela kreće od 2,81 do 2,96 KM, a benzina od 2,51 do 2,76 KM. U Tuzli litar dizela košta od 2,71 do 2,96 KM, a benzina od 2,36 do 2,76 KM.

Kritični juli

Vrhunac cijena goriva dostignut je u julu prošle godine, kada je prosječna cijena benzina 98 bila 3,40 KM, benzina 3,31, a dizela 3,46 KM po litru.

Gorivo ispod 2 KM

Prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH, u drugoj sedmici 2022. godine prosječna cijena dizela po litru bila je 2,29, a benzina 2,34 KM. Dvije godine radnije prosječna cijena dizela po litru bila je 1,80, a benzina 1,85 KM.