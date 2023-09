Dr. Reuf i Amela Karabeg: Usavršavanje znanja i vještina iz estetske hirurgije

Najistaknutiji plastični, estetski i hirurzi šake i nerava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Danske i SAD okupili su se na značajnom projektu usavršavanja znanja i vještina iz navedenih oblasti. Akademiji su prisustvovala i četiri studenta završnih godina medicinskih fakulteta iz Slovenije, Hrvatske i BiH.



Dva predavanja

Akademija je održana u uskom okruženju kolega na zajedničkoj plovidbi kruzerom na relaciji Italija – Kadiz – Španija. Iz BiH akademiji je prisustvovalo dvoje plastično-rekonstruktivnih i estetskih hirurga prof. dr. Reuf Karabeg i prim. dr. Amela Karabeg, koji su održali dva predavanja.

- S kolegama koji imaju po najmanje 15 godina iskustva u hirurškom radu se imalo o čemu prodiskutirati, razmijenili smo iskustva i dosta jedni od drugih naučili. Govorili smo o tehnikama rada, iskustvima, a posebno o detekciji uzroka i prevenciji komplikacija u plastičnoj i estetskoj hirurgiji. Svaka klinička indikacija mora imati najadekvatnije rješenje - naveo je dr. Karabeg.

Prim. dr. Amela Karabeg navela je kako otvorenije diskusije o prednostima i nedostacima određenih hirurških tehnika sigurno značajno doprinose boljem hirurškom performansu u operacionoj sali.

- Uvijek kažem da je pacijent na prvom mjestu. Sve što smo naučili je za dobrobit naše poliklinike, medicine u BiH, ali i pacijenata regiona - naglasila je prim. dr. Amela Karabeg.

Na akademiji su bili prisutni i prof. Dr. Uroš Ahčan, najpoznatiji plastični, rekonstruktivni i estetski hirurg iz Slovenije i dugogodišnji šef Klinike za plastičnu hirurgiju i opekotine Kliničkog centra u Ljubljani te prof. dr. Ivica Dučić plastično-rekonstruktivni hirurg koji ima lični fokus na rad sa perifernim nervima, a koji živi i radi u SAD. Jedan je od najprominentnijih stručnjaka iz ove oblasti u svijetu.

Prisutan je bio i prof. dr. Rado Žic šef klinike za plastičnu, rekonstruktivnu kirurgiju KB Dubrava Zagreb te prof. dr. Zlatko Vlajčić sa iste Klinike.

- Ovo je nastavak dugogodišnje saradnje plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga iz spomenutih zemalja na različitim projektima iz trajne medicinske edukacije i edukacije mlađih generacija i razvijanja dobre saradnje između različitih institucija i pojedinaca – kazao je dr. Žic.

Bogato iskustvo

Robert Gvozdenović, hirurg šake u prestižoj bolnici Gentoftehospital u Danskoj dodao je kako je ova saradnja značajna u edukacijskom aspektu jer plastična i ortopedska hirurgija uče jedni od drugih, između ostalog, kako se liječe komplikacije nakon povreda ili planiranih operacija šake.

- U već tradicionalnoj 4. akademiji plastične i estetske hirurgije zadovoljstvo je bilo ponovno se susresti s dragim i uvaženim kolegama te razmijeniti bogata iskustva.

Ovaj skup pruža mogućnost otvorenijih rasprava o komplikacijama te prednostima i nedostacima pojedinih hirurških tehnika nego što je to moguće organizirati na uobičajenim kongresima i drugim stručnim skupovima – istakao je prof. dr. Marko Margaritoni voditelj Odjela plastične, rekostrukcijske hirurgije i hirurgije dojke u Općoj bolnici Dubrovnik i profesor na Medicinskom fakultetu u Splitu

Naučni skup u BiH

Na akademiji se govorilo o predstojećim stručnim i naučnim skupovima na našim prostorima. U organizaciji Udruženja plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga u BiH i Udruženja “Fellows in Science” od 21. do 24. septembra 2024. u Sarajevu će biti održan kongres “Pet u jedan” (simpozij najvećeg svjetskog udruženja “Icoplast”, evropskog “Espras”, balkanskog “Bafpras”, “Fellows in Science” i nacionalnog u BiH).