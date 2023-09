U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

U jutarnjim satima po kotlinama Bosne je moguća magla.

Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 23, a dnevna od 25 do 31, na jugu zemlje do 33 °C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 28 °C.