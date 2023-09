Nikšić: FBiH će dobiti više od indirektnih poreza u ovom, nego u prošlom kvartalu, na RS gledam kao na dio BiH

Uzmete "Službene novine" i pogledate. Naravno, da oni koji to žele da dočekaju na nož, da oni koji to zloupotrebljavaju i koji lažu, uzmu pa porede ovaj s prethodnim kvartalom, što se ne može porediti. Poredi se ovaj kvartal s istim kvartalom iz prethodne godine. I ovaj prethodni kvartal poredite s istim kvartalom iz prethodne godine - naveo je Nikšić.

- Ali to uopće nije poenta. To odlučuje struka na osnovu parametara javne potrošnje. Kako to nije jasno, ja zaista ne razumijem. Ali mogu da razumijem da ljudi imaju potrebu da napadaju, da kritikuju, jer se oni ni o čemu prije nisu mogli dogovoriti i ništa nisu rješavali. Dakle odgovorno tvrdim da će u ovom kvratalu FBiH dobiti više nego u prethodnom. Ali to nije nikakva pobjeda FBiH nad RS. Ovo je stvar koeficijenata koji se utvrđuju na osnovu postojećih parametara koji se mijenjaju i primjenjuju iz kvartala u kvartal.

I kako ja to da objašnjavam nekome ko ne želi razumjeti? Ja na RS gledam kao na dio BiH, ja to ne posmatram kao utakmicu RS i FBiH.

Ako baš hoćete, evo, ne pristajemo na procent podjela akciza, ali o tome niko ne priča - naveo je Nikšić.