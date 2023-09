Je li kraj Wagnera početak ruskog poraza i uvod u pregovore koji mogu utjecati i na BiH

Priče idu od toga da je cijeli sukob bio fingiran i u režiji ruskih obavještajnih službi kako bi se načistac izveli svi vojni dužnosnici koji nisu lojalni Putinu, preko teorija da je sve bio manevar kojim je Wagner prebačen u Bjelorusiju, odakle bi trebao, nakon pregrupisavanja, krenuti u novi napad na Kijev, pa sve do teorija da je Prigožin namjeravao u krvavom pohodu zasjesti na samu Putinovu stolicu.

Ruska paravojna organizacija Wagner, iako se i ranijih godina u svjetskim medijima spominjala u vezi s pljačkaškim pohodima i zločinima od Afrike, preko Sirije, pa do Ukrajine, svoj vrhunac slave doživjela je proteklih mjeseci, kada je za njih i njihovog komandanta i vlasnika, tek na papiru, Jevgenija Prigožina čuo cijeli svijet.

Ishod ove brutalne opsade svjetske vojne sile na jednu zemlje usred Evrope, kakav god on bio, utjecat će na geopolitičku sliku svijeta, a ponajviše onih dijelova i regiona na kojima su isprepleteni zapadni i ruski interesi.

I baš tada kada se činilo da se na relaciji Wagner – Kremlj situacija u potpunosti smirila, na bespućima interneta postaje opet viralan video Putinovog govora i tvrdnje da sve može oprostiti osim izdaje.

Nijedan relevantan svjetski medij ne dovodi u pitanje da su Putin i njegove službe nalogodavci ubistva cijelog rukovodstva Wagnera s Prigožinom i Dmitrijem Utkinom na čelu koje je krajem prošlog mjeseca usmrtila bomba u avionu na letu iz Moskve prema Sankt Peterburgu.

Naknadno, i sam Putin priznaje da je Rusija finansirala Wagner milijardama eura, kao što sve jasnije isplivava i uloga ove ruske proxy vojske opremljene sofisticiranim oružjem za moderno ratovanje.

Očajnički potez

Zato se nameće pitanje je li Putin zbog sve slabije ruske ekonomije i preskupog rata koji vodi bio primoran obezglaviti i maknuti ustranu Wagner usljed nemogućnosti njihovog daljnjeg finansiranja, i to u vrijeme dok Zapad i dalje naoružava Ukrajinu šaljući joj, osim raznog modernog naoružanja, čak i moćne avione F16 koji mogu napraviti veliku prevagu na bojnom polju.

I je li njegov takav očajnički potez puštanja niz vodu Wagnera kao jednog od najjačih aduta u agresiji na Ukrajinu znak svojevrsnog poraza u vrijeme dok ukrajinske snage korak po korak napreduju u svojoj protuofanzivi oslobađanja teritorija?

Djelimični odgovor ovih dana već daju analitičari utjecajnih i savršeno obaviještenih zapadnih medija poput „The New York Timesa“ i „The Foreign Affairsa“, propagirajući i kao nikad dosad najavljujući pregovore s Rusijom kao nužnost.

Stoga, svi relevantni politički, diplomatski, probosanski i prozapadni faktori na ovim prostorima nad kojima ruska šapa već odavno stoji moraju budno pratiti čak i medijsku pripremu mogućih pregovora najvećih svjetskih sila. Jer, koliko god se Wagner činio dalekim, ideolozi velikodržavnih projekata koji i dalje žive na Balkanu neumorno rade i učinit će sve da se ti projekti nađu na pregovaračkom stolu o sudbini Ukrajine.

Od Putinovog kuhara do vrha moći

O životu Jevgenija Prigožina manje-više je već sve poznato. Kao bivši višegodišnji robijaš pokreće biznis s brzom hranom i penje se do samog vrha ruske države, do Putinovog kuhara koji hranom osigurava vojsku. Njegovu visprenost i brzo uspinjanje do vrhova moći prepoznaje i sam Putin te mu povjerava osnivanje privatne vojske za asimetrična ratovanja i pljačke po svijetu. Dozvoljava mu da regrutira presuđene kriminalce i ubice oslobađajući ih zatvora širom Rusije i tako s vremenom stvara brutalnu ratnu zvijer koja se usuđuje na koncu krenuti i na svog gospodara.