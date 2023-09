Prof. Pobrić o stavu predstavnika iz RS za "Avaz": Ucjenjuju i visokog predstavnika i državu BiH

Ministar trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, danas je, kako je to jučer i najavio, u Istočnom Sarajevu održao sastanak s predstavnicima RS u Vijeću ministara BiH i iz državnih agencija, a na kojem su oni, kako je to obznanjeno, iskazali spremnost da napuste institucije BiH, "ako Kristijan Šmit nastavi s provokacijama".



Podsjetimo, Košarac je jučer izjavio kako je "bespredmetno da i dalje budemo u zajedničkim institucijama ako se nastave napadi na Republiku Srpsku, njenog predsjednika i institucije, kao i s kršenjem Ustava i Dejtona".

Profesor ustavnog prava, Nurko Pobrić ocjenjuje kako je riječ o svojevrsnoj prijetnji, budući da nisu donijeli odluku o napuštanju institucija BiH.

- Iskazali su, dakle, spremnost, što znači da u određenom trenutku ucjenjuju i visokog predstavnika BiH, ali i Vijeće ministara BiH, odnosno državu BiH - rekao je prof. Pobrić za portal "Avaza".

Dan ranije su, dodao je, kazali da su radnje koje namjeravaju poduzeti u skladu s Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH.

- To nije tačno. Radnje o kojima je riječ su u suprotnosti i s Dejtonskim sporazumom i s Ustavom BiH. Te radnje imaju prepoznatljivu pravnu kvalifikaciju. Dakle, to se, eventualno, može tretirati kao krivično djelo. Međutim, s obzirom na stanje kakvo je u pravosudnom sistemu, to će se, opet, svesti, vjerovatno na neku političku trgovinu - naglasio je prof. Pobrić za "Avaz".