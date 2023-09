Kapidžić tvrdi: NiP radi na smjeni Bečarevića i Mandića kako bi mogli izmijeniti regulacione planove

Dva imena i dva ministarska mjesta spominju se u kontekstu rekonstrukcije Vlade Kantona Sarajevo – Almir Bečarević i Emir Dedović, kadar Stranke za BiH.

Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Faruk Kapidžić kaže kako je jedini cilj NiP-a da se oslobodi ministra Bečarevića, jer je on u ministarstvu koje uključuje prostorno uređenje.

- NiP radi na smjeni Bečarevića i Mandića kako bi mogli izmijeniti regulacione planove. To ministarstvo je NiP-u potrebno za neke planove koji su pod nazorom Mandića. Kad bi to uspjelo, Zavod za planiranje svakako kontroliše NiP, oni bi tada nekako da slože priču - rekao je Kapidžić, te je dodao:

- Dedović je samo tu u paketu. Ovdje je anulirana kompletna Stranka za BiH. Ona neće da učestvuje na izdaji države ni po koju cijenu. Tu je Efendić bio dosljedan i kada je on to vidio on je izašao.