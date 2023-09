Dodik: BiH se treba raspasti da bi se izbjegli sukobi

Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, održao je danas sastanak sa predstavnicima Kine, nakon čega je komentarisao političke aktuelnosti u Bosni i Hercegovini. Izjavio je da bi bilo bolje da se Bosna i Hercegovina raspadne kako bi se izbjegli sukobi.



Dodik je iskoristio priliku da, nakon kineske donacije za borbu protiv svinjske kuge, pošalje političke poruke međunarodnoj zajednici.

Vode BiH u raspad

- Oni su doveli do raspada BiH, Šmit i ta međunarodna zajednica. To je njihov cilj, samo to ne vide Bošnjaci u BiH. Oni misle da im oni donose dobro. Analizirajte šta su uradili prethodnih 20 godina. Šta su uradili? Mislite da vam donose nešto dobro? Umjesto da sjednu sa Srbima i Hrvatima i dogovore, oni Bošnjaci osporavaju konstitutivnost Srba i Hrvata i misle da će na taj način to proći. Takva BiH koju oni zagovaraju i treba da propadne i treba da nestane pa neće biti nikakvog sukoba- izjavio je Dodik.

Šmit mora dobiti legitimitet

Dodik je također komentarisao izjave visokog predstavnika Kristijana Šmita, poručivši da EUFOR treba stati na entitetsku liniju.

- Zato su tu međunarodne snage koje treba da stanu na granice entiteta. Drago mi je što je to Šmit pominjao, od silnih besmislica, to ima smisla - kazao je.

Dodik je ponovio svoj poznati stav da Šmit mora prvo dobiti legitimitet pa tek onda donositi odluke u državi. Samim tim Dodik ne priznaje ni optužnicu protiv njega jer je formirana na osnovu izmjena Krivičnog zakona BiH koje je donio Šmit nakon što je Narodna skupština RS-a donijela odluku o nepoštivanju odluka visokog predstavnika.