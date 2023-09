Bura u RS zbog Šmitovog intervjua u "Avazu": Oglasio se i SNSD, ovo je skandalozno!

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević rekao je da bi krivično mogli i trebali da odgovaraju predstavnici opozicije iz Republike Srpske, koji su u skladu sa priznanjem "nelegalnog Kristijana Šmita (Christian Schmidt), tražili od njega da sa političke scene ukloni predsjednika RS Milorada Dodika".

Svi u zatvor

Kovačević je reagirao na Šmitov intervju u "Avazu", koji je izazvao pravu buru u Republici Srpskoj.

Kovačević je rekao da ovakve nelegalne postupke tretiraju odgovarajuće odredbe Krivičnog zakonika RS, u kojima jasno piše da oni koji tako djeluju i pozivaju na rušenje demokratski izabranih predstavnika vlasti RS treba da budu kažnjeni kaznom zatvora do osam godina.

On je rekao da je siguran da svi glasači za opozicione stranke ne stoje iza takvih postupaka, već vole RS.

- Zato je važno doći do pojedinaca koji su, predstavljajući navedene opozicione stranke, sjedili sa Šmitom, davali mu legitimnost, tražili da se grubo miješa u politički život Republike Srpske i BiH i da njih dovede na vlast tako što će smjenom Dodika poništiti demokratsku volju naroda Srpske. To mora biti istraženo do kraja - rekao je Kovačević za RTRS.

On je konstatovao da navedenim ponašanjem opozicije nije iznenađen, te da je to potvrdilo ono što aktuelne vlasti RS odavno znaju.

- Ovo je katastrofalno, zabrinjavajuće, štetno i skandalozno na nekoliko nivoa. Predstavnici opozicije iz Republike Srpske direktno razgovaraju sa Šmitom, od njega traže da sruši slobodnu demokratsku iskazanu volju građana i naroda RS, te ga time priznaju i legitimišu kao visokog predstavnika čime urušavaju prava RS na osnovu Dejtona. Na kraju, oni priznaju da visoki predstavnici imaju pravo na nezakonita bonska ovlaštenja i smjenjuju demokratski izabrane lidere, nameću i poništavaju zakone koje usvoje institucije - rekao je Kovačević.

Ruše RS

On je naglasio da oni koji su spremni na takvo nešto u potpunosti protiv RS, Dejtona, Ustava BiH i ustavnog poretka, te na izdajničkom putu.

- Zato je jako bitno da svi u RS u ovim teškim trenucima budu jedinstveni. Evidentno je da postoji jedinstvo institucija RS i naroda, a jedini koji iskaču iz toga su određeni pojedinci u strankama opozicije koji zajedno sa Šmitom, nekima iz političkog Sarajeva i dijela međunarodne zajednice rade na rušenju RS, u čemu neće uspjeti - upozorio je Kovačević.

Šmit je izjavio da su lideri opozicije u Republici Srpskoj tražili od njega da sa političke scene ukloni predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

- Mogao bih reći i mjesto i vrijeme kada su mi njihovi lideri tražili da maknem Dodika uz primjenu bonskih ovlaštenja. Zbog toga me čak iznenadilo to da su se neki od njih solidarisali sa Dodikom - rekao je Šmit za "Avaz".