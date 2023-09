Kirije postaju sve nepodnošljivije, do pristojnog stana teško doći

S početkom septembra u svim većim gradovima dolazi do pritiska na tržište nekretnina za najam. Tako su se brojni studenti koji nisu ostvarili pravo na studentski dom u potrazi za krovom nad glavom uoči početka ove akademske godine našli na mukama.

No, nisu jedini, budući da je sve više bračnih parova, pogotovo mladih, koji ne mogu priuštiti stambene kredite i kupiti stan čije su cijene abnormalno visoke, pa su prisiljeni na podstanarstvo.

Nove cijene

Iako je ponuda nešto bolja u odnosu na nekretnine koje se prodaju, ipak, stanova za dugoročan najam sve je manje na tržištu.

Jer, veći broj iznajmljivača se opredijelio na dnevni najam, odnosno „stan na dan“, a oni koji traže podstanare na duži period imaju nove cijene, koje su u odnosu na prošlu godinu porasle od pet do 10 posto.

- Već duže vrijeme muž i ja tražimo stan za nas i sina. Cijene su, iskreno, grozne. Ako je riječ o pristojno namještenim, dvosobnim stanovima, kirija je, najmanje, 600-700 KM. To nam se ne isplati, jer moramo plaćati režije, a grijanje je najčešće na struju - kazala nam je jedna Mostarka.

Studenti u cijeloj BiH, nerijetko, traže stanove od 50-ak kvadrata koje dijele s cimerima, budući da je tako lakše podnositi troškove. Međutim, cijene najma takvih stanova kreću se od 400 do 500 KM.

Enorman skok

Uprkos poskupljenjima, agenti za nekretnine nam kažu da je riječ o vrlo blagom skoku cijena. Ističu da je to neuporedivo s cijenama stanova za prodaju koje su, zapravo, „eksplodirale“.

- U odnosu na prodaju, gdje je došlo do enormnog skoka i koji ne prati, zasigurno, naš standard, to poskupljenje je skoro zanemarivo. Naprimjer, kada je riječ o Sarajevu, stan u centru grada, na Grbavici, u prosjeku se kreće između 500 i 600 KM. Jasno, postoji i onaj znatno skuplji najam, ali tu je, usljed manjka potražnje, došlo do snižavanja cijena - kazao nam je Adin Jašar iz agencije „Prostor“.

- 500 KM iznosi kirija za garsonijeru u većim gradovima u BiH.