Građanima sve teže: Ode plaća za unajmljivanje stana

Iako je nekad biti podstanar bilo jeftinija opcija, danas nije tako, jer visina kirije zna biti jednaka cifri koju bi pojedinac dao na otplatu rate kredita.

Međutim, neizvjesna ekonomska situacija ne dozvoljava svima da ostvare pravo na stambeni kredit, pa tako građani posežu za ovim rješenjem.

Režijski troškovi

Istražili smo kako će kreću cijene najma stanova u BiH. U Sarajevu je ponuda raznolika, a prosječna cijena iznajmljivanja jednosobnog stana je oko 500 KM.

Kada se tome dodaju režijski troškovi, a u obzir uzme činjenica da je potrošačka korpa dostigla 3.000 KM, izvjesno je da je poprilično skupo biti podstanar u Sarajevu bračnom paru s prosječnim primanjima.

Solidno opremljen jednosoban stan, prema oglasu na internet-platformama, na relativno pristupačnim lokacijama moguće je naći po cijeni od 450 KM pa nadalje. Cijena najma dvosobnih stanova na Grbavici, koja važi za jednu od skupljih lokacija, kreće se od oko 650 KM, kao i na Čengić-Vili, a čak i na Dobrinji, koja je udaljenija od centra grada, za kiriju se traži i 700 KM.

Malo povoljnije stanje je na Ilidži, gdje dvosoban stan zakupci mogu pronaći i za 350 KM.

Velika ponuda

Kada je riječ o Mostaru, cijena najma dvosobnih stanova je u prosjeku oko 500 KM, dok malo sređeniji i opremljeniji koštaju i po 900 KM. U Banjoj Luci je garsonijeru moguće naći za 200-250 KM, dok je najam dvosobnog stana u prosjeku 500 KM.

Haris Kadić, agent za nekretnine iz agencije „Stanpromet“, kazao je za „Avaz“ da je tržište koje se odnosi na iznajmljivanje nekretnina specifično. Naglasio je da u proteklom periodu nije došlo do drastičnog poskupljenja cijene najma, a i oni koji su se odlučili na to da tu cijenu povise uradili su to simbolično.

- Sve je veća ponuda nekretnina, a veliki broj njih kupljen je s ciljem iznajmljivanja i onda cijena zavisi od različitih faktora. Ipak, u zimskom periodu potražnja za najmom stanova je mala, dok se najveća bilježi početkom maja i krajem ljeta - kazao nam je Kadić.

Dodaje da se u Sarajevu za 400 do 500 KM mogu unajmiti sasvim solidni stanovi od Dobrinje pa do Dolac-Malte