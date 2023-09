U Neumu počeo drugi kongres Javnog sektora u BiH naziva "Izazovi održivosti”

Drugi kongres Javnog sektora u BiH naziva “Izazovi održivosti” održava se u Neumu od 20. do 22. septembra, u organizaciji konsultantske kuće “Revicon”.

Kongres je zvanično otvorio direktor ''Revicona'' Marin Ivanišević.

"Izazovi održivog razvoja - PMF"

U kongresnoj sali hotela “Grand” u Neumu okupilo se nekoliko stotina zvanica.

Između ostalog, “Revicon” nagrađuje najinovativnije, najhrabrije i najbolje diplomske, magistarske i doktorske radove, koje će pregledati i najbolje nagraditi Odbor za razvoj.

Tema prvog dana je “Izazovi održivog upravljanja - PFM”.

Predstavljena su i nova zvanja koja, zajedno sa sloganom “Future is now”, govore upravo o onome šta to treba javnom sektoru i šta će biti budućnost.

To su zvanja: viši službenik za izvještavanje o održivosti, viši službenik - specijalista za interne kontrole za ESG izvještavanje, viši službenik za upravljanje ESG projektima, interni revizor / finansije i ESG, viši savjetnik - specijalista za okoliš, službenik za ESG analizu i mnoga druga zvanja.

Moderator je bio Amir Krivošija, a među predavačima našli su se: Amra Fetahović, Goran Miraščić, Alija Aljović i Maja Letica.

Predavači su govorili o temama: “Nužnost kohezije javnog i realnog sektora u procesu tranzicije prema održivom razvoju”, “Primjena cjelosistemskog pristupa za unapređenje upravljanja javnim finansijama”, “Izazovi programskog budžetiranja” i “Prilike koje donose novi standardi izvještavanja o održivosti”.

Programsko budžetiranje

Alija Aljović, pomoćnik ministra u Sektoru za budžet i javne rashode, osvrnuo se na temu programskog budžetiranja i istakao kako je to jedna od budućih reformi.

- To je nešto što bi trebalo da zaživi u Federaciji 2025. godine. Jako velika i jako bitna reforma kada je u pitanju upravljanje javnim finansijama u BiH. Federacija je prva krenula u implementaciju toga i sigurno da je to jedan veliki iskorak. To je reforma od koje će imati koristi prvenstveno institucije BiH u smislu njihove funkcionalnosti, efikasnosti, produktivnosti itd. Ali, u konačnici, imat će i građani, jer će se na taj način omogućiti jedna bolja, veća transparentnost u upravljanju javnim finansijama. Dakle, povećat će se upravo ta odgovornost, kako institucija tako i rukovodilaca, u smislu da će se jasno vidjeti pokazatelji u trošenju javnih sredstava u smislu konačnog rezultata, dakle, koji su efekti utrošenog novca, da li je to ono što smo planirali, ono što smo obećali, na kraju fiskalne godine, kada se bude raspravljalo o izvještaju i izvršenju budžeta. U svakom slučaju, budžet će dobiti jednu širu, kvalitetniju dimenziju koja će omogućiti, prije svega, da se prema javnom novcu i javnim sredstvima institucije ponašaju mnogo odgovornije - kazao je Aljović.