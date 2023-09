Grlić-Radman o govoru Komšića: Uzurpator i štetočina, usporava put BiH ka EU

Ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić-Radman poručio je u Njujorku da je obraćanje predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića na Generalnoj skupštini UN-a neodgovorno i politički štetno te da se na taj način dižu tenzije i usporava put BiH prema EU.

Komšić je optužio Plenkovića za kršenje međunarodnog prava i uporedio ga s Putinom, a Grlić-Radman je kazao da je zapravo Komšić taj koji "krši međunarodno pravo jer parazitira na tuđem pravu, odnosno, on je uzurpator hrvatske kvote koja proizlazi iz činjenice međunarodnog sporazuma, a to je Detonsko-pariški sporazum".

Nije izabran glasovima svog naroda

- Svaki narod ima pravo birati svog predstavnika u Predsjedništvu BiH, a on nije izabran glasovima hrvatskog naroda, već je uzurpirao to pravo zbog nesavršenosti toga zakona. To što on čini je apsolutno nečuveno - rekao je Grlić Radman.

Dodao je da svojim neodgovornim izjavama Komšić čini "veliku medvjeđu uslugu političkim liderima koji se u Vijeću ministara aktivno zalažu za evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine".

Plenković posebno podržava BiH

- Zapravo je zahvaljujući Hrvatskoj - koja je ostvarila sve svoje vanjskopolitičke ciljeve i gdje predsjednik vlade Andrej Plenković posebno podržava BiH - Bosna i Hercegovina dobila status kandidata u decembru prošle godine, a sada se zajedno s drugim zemljama članicama zauzimamo za otvaranje pristupnih pregovora između BiH i Europske unije.

- Njegove su izjave jako štetne jer zapravo dižu nepotrebne tenzije i usporavaju put BiH prema EU. Nije nam jasno u ime koga Komšić to radi i zašto to radi. Još jedanput ponavljam, on je uzurpator i štetočina, on parazitira na tuđem pravu - naglasio je Grlić Radman.